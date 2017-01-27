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Завершены следственные действия в отношении экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и еще 15 обвиняемых. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статями 210, 159, пунктами "а" и "б" части 4 статьи 174.1, частью 6 статьи 290 УК (организация и участие в преступном сообществе; мошенничество; легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления; получение взятки).

Еще двое обвиняемых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. "Они дали признательные показания по обстоятельствам преступлений и изобличили других соучастников", - говорится в сообщении.

По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили Гайзер, его предшественник на посту главы Коми Владимир Торлопов, бывший главный советник Гайзера Александр Зарубин, заместитель Гайзера Александр Чернов и предприниматель Валерий Веселов.

"Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения, - отмечают в СКР. - Наряду с этим следствием установлен ряд фактов получения взяток участниками сообщества".

Общий ущерб, нанесенный Республике Коми, следствие оценивает в 3,5 миллиарда рублей. На эту сумму арестовано имущество участников преступного сообщества.

Дела в отношении указанных участников преступного сообщества выделены в отдельное производство. "В настоящее время следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности соучастников, а также местонахождение лиц, которые скрылись от правоохранительных органов и находятся в розыске. Расследование по основному уголовному делу продолжается", - говорится в сообщении.

20 сентября 2015 года Басманный суд Москвы арестовал 15 фигурантов дела об организации преступного сообщества в республике Коми, в том числе Гайзера. 30 сентября 2015 года президент Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

В начале сентября СКР сообщил, что в рамках уголовного дела о взяточничестве в республике Коми задержаны экс-руководители "КЭС Холдинга" (сейчас - "Т Плюс", входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) управляющий директор "Реновы" Евгений Ольховик и гендиректор ПАО "Т Плюс" Борис Вайнзихер.

Еще один подозреваемый, гендиректор ПАО "Вымпелком" Михаил Слободин (руководил "КЭС Холдингом" с 2002 до 2011 года) скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.