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новость Против экс-главы Коми Торлопова открыто дело о преступном сообществе

06.10.2016
Владимир Торлопов. Фото: kremlin.ru
Владимир Торлопов. Фото: kremlin.ru
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Против экс-главы Коми и бывшего члена Совфеда от этого региона Владимира Торлопова возбуждено дело по статье 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем). Об этом сообщает "Коммерсант". В среду вечером Торлопов по повестке следователя вылетел из Сыктывкара в Москву на допрос в качестве подозреваемого.

Есть сведения, что дело Торлопова напрямую связано с делом его преемника на посту главы Коми Вячеслава Гайзера, который уже больше года содержится в московском СИЗО по обвинениям в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Имя Торлопова в деле Гайзера фигурировало давно, однако преследование его СКР долгое время не начинал.

Как предполагает издание, причиной было членство Торлопова в Совфеде: привлечение действующего сенатора к уголовной ответственности - процедура длительная и сложная. Между тем в сентябре каденция Торлопова закончилась, а на новый срок его не выдвинули.

Есть предположение, что материалы в отношении бывшего сенатора объединят в одно производство с делом Гайзера. Не исключается, однако, и то, дело Торлопова продолжат расследовать отдельно.

Уже в четверг СКР может обратиться в Басманный райсуд Москвы с ходатайством о выборе подозреваемому меры пресечения - залога или домашнего ареста. По данным одного из источников издания, в СИЗО Торлопова отправлять не собираются, поскольку "на протяжении последнего года он активно сотрудничал с силовиками, расследующими дело Гайзера". "Есть основания верить Торлопову в той части его показаний, где он утверждает, что в последнее время в Коми практически отошел от дел и не был вовлечен в незаконные схемы вывода госактивов и другие злоупотребления", - также заметил собеседник "Коммерсанта".

Адвокаты фигурантов дела Гайзера отмечали, что о возбуждении дела против Торлопова им не известно. Фамилия предшественника Гайзера, рассказывали юристы, неоднократно встречалась им в деле, однако он всегда упоминался либо как глава Коми, либо как сенатор, но не как соучастник преступлений.

Торлопову 66 лет. Он возглавлял Коми в 2002-2010 годах. Во время его второго срока Гайзер и сделал карьеру. Есть сведения, что именно Торлопов убедил Гайзера выдвинуться в 2010-м на пост главы региона в качестве технического кандидата, когда сам был явным фаворитом. Так или иначе, Гайзер, сменив Торлопова на посту, выдвинул его в Совфед.

По некоторым данным, как Торлопова, так и его преемника поддерживал местный олигарх Александр Зарубин, сейчас находящийся в международном розыске по делу Гайзера как один из предполагаемых организаторов преступного сообщества. Как отмечается, в целом костяк этого сообщества сложился именно в бытность Торлопова главой Коми.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
06.10.2016
в блоге Блоги
24260
Григорий Каблис 28.09.2015
в блоге Гайзер глазами земляков
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Иосиф Гальперин

Поджог и подлог

Иосиф Гальперин, 02.02.2010

Я не знаю, кто поджигал торговый центр "Пассаж", и был ли вообще поджог. Не знаю, какое отношение к этому имеют тинейджеры, которым грозит оставшуюся жизнь провести за решеткой. Я не судья, не следователь, хотя и прошел по многим концам этого дела в Сыктывкаре и Ухте. Но даже довольно поверхностное знакомство с ним позволяет увидеть грубые нитки, которыми оно сшито.

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