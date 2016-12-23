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Также: Право, Свобода слова, Спецслужбы, История, Общество, СМИ, Россия, Политика | Персоны: Александр Хинштейн, Борис Соколов, Сергей Бунтман

новость Суд отклонил иск внучки главы КГБ Серова к "Эху Москвы"

23.12.2016
Иван Серов. Источник: "Вокруг света"
Иван Серов. Источник: "Вокруг света"
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Судья Пресненского райсуда Москвы Анна Карпова отказала в удовлетворении иска внучки первого руководителя КГБ Ивана Серова Веры и депутата шестого созыва Госдумы Александра Хинштейна к радиостанции "Эхо Москвы" и историку Борису Соколову. Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель истцов просил взыскать с Сколова 1,5 миллиона рублей, с радиостанции 2 миллиона. В иске отмечалось, что Соколов "в категоричной форме утверждает, что опубликованные мемуары и дневниковые записи Серова являются фальшивкой, сфабрикованной их редактором Александром Хинштейном с целью реабилитации "палача" Серова".

Представитель Соколова, юрист "Команды 29" Дарья Сухих, наставила на том, что исковые требования выдвинуты необоснованно. "Это было оценочное суждение. Мы пониманием, что требование заявлены по конкретным фразам, но нужен определенный контекст. Согласно анализу этих фраз высказанных в передаче, мы можем сказать, что тут оценочное суждение историка Бориса Соколова. Просим в удовлетворении исковых требований отказать", - сказала она.

Соколов на заседании суда отметил, что предмет рассмотрение это не дневники, а мемуары. "В мемуарах имеют место ошибки памяти, а также анахронизмы. Такая подача материала - не корректная", - сказал историк.

Заместитель главного редактора радиостанции Сергей Бутман заявил что пригласил Хинштейна эфир передачи "Дилетанты". "Александр Евсеевич ответил принципиальным согласием. Скорее всего, это будет после суда. Иска могло бы и не быть, но он есть. Это то, что я хотел сказать", - сказал Бутман.

3 октября главред "Эха" Алексей Венедиктов сообщил, что Вера Серова подала к радиостанции и Соколову иск "за очернение памяти деда". 14 июля историк выступал на "Эхе" в эфире программы Виталия Дымарского "Дилетанты". Собеседники обсуждали книгу дневников Серова, изданную в мае нынешнего года под названием "Записки из чемодана". Как утверждалась, дневники внучка силовика нашла в тайнике, устроенном в гараже на даче. Текст подготовил к печати и снабдил комментариями Хинштейн, член центрального совета Военно-исторического общества, возглавляемого главой Минкульта Владимиром Мединским.

Соколов назвал "Записки из чемодана" фальшивкой. По словам историка, это "вольная биография Серова, написанная Хинштейном в виде его мемуаров". Целью публикации, заметил Соколов, было "реабилитировать по возможности Серова - показать, что он типа не палач, а вот большую государственную работу выполнял, - и сами органы".

"Он прославился прежде всего арестами, расстрелами, депортациями", - пояснил историк. Серов участвовал в чистках 1939-1941 годов на Западной Украине, расстрелах поляков в Катыни и Харькове, депортации ряда народов, в том числе немцев Поволжья, чеченцев и крымских татар. "В Польше депортировал и расстреливал бойцов Армии Крайовой. В Германии тоже занимался депортацией и репрессиями", - отметил Соколов.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016
в блоге Блоги
196
Борис Соколов 10.11.2016
в блоге "Мемуары Серова" перед судом
196
Борис Соколов 04.10.2016
в блоге Ручка от чемодана Серова
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Жизнь через повешение

Илья Мильштейн, 12.10.2016

Да ведь они, комсомольцы и литераторы, во многом с ним заединщики - и в отношении к перестройке, и к Ельцину, и аншлюс он бы наверняка приветствовал, и трактористов Донбасса. Но вот ранний Исаич внушает им такую неприязнь, что прямо повесить готовы - и вешают. "Потёмщики света не ищут", и все им неймется, беспокойным сердцам.

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