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Басманный суд Москвы приговорил к четырем месяцам лишения свободы байкера Алексея Соколова за попытку продать брелок с видеорегистратором. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Приговором суда Соколов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного сбора информации). Ему назначено наказание в виде четырех месяцев колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.

Царева отметила, что в срок наказания суд зачел время содержания под стражей с 24 августа. "Таким образом, Соколов проведет под стражей три дня, так как срок наказания истекает 24 декабря",- сказала она.

В прошлом году 38-летний Соколов, отец троих детей, член мотоциклетного клуба, приобрел в одном из интернет-магазинов китайский брелок с функцией видеорегистратора. Не удовлетворившись его качеством. соколов решил продать через сайт "Авито". В декабре 2015 года байкер встретился с откликнувшимся на предложение "покупателем". Тот оказался участником оперативно-розыскного мероприятия, так называемой контрольной закупки. После этого в отношении Соколова было возбуждено уголовное дело. В августе 2016 года Басманный суд по ходатайству следователя отправил байкера в СИЗО.

Статья 138.1 была внесена в Уголовный кодекс в декабре 2011 года. Она предусматривает до четырех лет лишения свободы. Известно что ее вменяли екатеринбургскому видеоблогеру Руслана Соколовского, арестованного за ловлю покемонов в одном из храмов города, и члену федерального политсовета ПАРНАС Наталье Пелевиной. У них при обысках нашли авторучки со встроенными видеокамерами. В августе дело по этой статье было возбуждено в отношении членов Сайентологической церкви Москвы.