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Краснинский районный суд Смоленской области снял арест о счетов российского представительства компании IKEA. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"Состоялась личная встреча бизнес-омбудсмена и руководства российского филиала шведской компании. Юристы аппарата уполномоченного участвовали в выработке юридической позиции IKEA в процессе. В результате 6 декабря Краснинский районный суд отменил свое решение о блокировке счетов IKEA", - рассказали в пресс-службе.

Уполномоченный также направил официальное письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой изучить сложившуюся ситуацию в рамках обобщения судебной практики.

"Блокировка счетов - крайняя обеспечительная мера. Можно понять, когда ее применяют к небольшим и новым компаниям, к компаниям-однодневкам, но блокировка счетов крупной иностранной компании, которая долгие годы работает на российском рынке - беспрецедентный шаг", - заявил Титов. Бизнес-омбудсмен выразил надежду, что Верховный суд изучит обстоятельства процесса и даст свои разъяснения с тем, чтобы подобные ситуации не повторялись.

2 декабря Краснинский райсуд арестовал 9,3 миллиарда рублей на счетах российского представительства IKEA в обеспечение иска бизнесмена Константина Пономарева. Он ведет с IKEA многолетнюю судебную тяжбу о якобы неоплаченной в 2008-2010 годах аренды электрогенераторов для гипермаркетов в Петербурге.

"Мы воспринимаем данное решение как часть процесса с беспрецедентными для российской судебной практики нарушениями, - заявил представитель IKEA в судах Виктор Степанов. - Пономарев искусственно ввел в процесс физическое лицо Алексея Танько, чтобы перенести рассмотрение дела в поселок Красный и вернуться к рассмотрению обстоятельств, которым уже дал свою оценку Высший Арбитражный суд. Танько заявил о себе как о поручителе по делам ИКЕА, хотя компания никогда не имела с ним никаких взаимоотношений"

По словам юриста, в компании действия Пономарева считают попыткой применить схему по выводу средств из России в офшор. "Сейчас Пономарев во второй раз пытается реализовать схему, по которой средства IKEA и других компаний, с которыми он судится, мгновенно выводятся из России в офшор, как только суд первой инстанции принимает решение в пользу Пономарева. По сути, эта схема делает невозможным возврат средств, в случае обжалования решения суда в вышестоящих инстанциях, - отметил Степанов. - Без сомнения мы собираемся обжаловать это решение, но у нас большие опасения, что удастся вернуть средства в случае нашей победы в вышестоящих судах".

В августе Краснинский суд уже взыскал с представительства IKEA в пользу Пономарева 507 миллионов рублей. Права требования на эти средства Пономарев тут же переуступил компании-однодневке ООО "Альфа", единственным владельцем воторого является зарегистрированная на Британских Виргинских островах фирма.

В России отношении компании IKEA расследуется еще несколько дел. Согласно фабуле одного из них, компания "ИКЕА Ханим лтд" приобрела участок, где расположен "Химки бизнес-парк", незаконно. Потерпевшим по делу проходит фирма "КСХП "Химки".

Первые обыски по этому делу прошли в головном офисе IKEA осенью 2014 года. В январе 2015-го, однако, дело закрыли за отсутствием состава преступления. Тем не менее спустя год КСХП "Химки" добилось возобновления расследования. В апреле нынешнего года офис подвергся новым обыскам.

9 августа офис компании вновь обыскали. В тот же день Химкинский горсуд Подмосковья по ходатайству следователя СКР наложил обеспечительный арест на земельный участок. IKEA по-прежнему вправе использовать его, однако лишена возможности проводить с участком какие-либо сделки.

26 октября следователи в Химках возбудили уголовное дело против немецкой IKEA Einrichtungs GmbH по факту уклонения от уплаты налогов в России в размере более 32 миллиардов рубле. Речь идет о продаже в 2011 году доли в ООО "ИКЕА Мос" головной компании группы - нидерландской Fuprin Holding. При этом налоги со сделки были заплачены в Германии. По соглашению между странами, такие доходы налогообложению в России не подлежат.