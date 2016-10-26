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Следователи в подмосковных Химках возбудили уголовное дело против немецкой IKEA Einrichtungs GmbH по факту уклонения от уплаты налогов в России. Об этом сообщает Интерфакс.

Компанию обвиняют в неуплате налога в размере более 32 миллиардов рублей при продаже доли в ООО "ИКЕА Мос (Торговля и недвижимость)" в 2011 году. СКР уже возбуждал уголовное дело по тем же обстоятельствам 17 дней назад. Однако оно было закрыто через 9 часов, поскольку сведения об уплате налогов не были запрошены у налоговых органов Германии и России и приобщены к делу

В 2011 году IKEA Einrichtungs GmbH продала 99,9 процента долей участия в капитале "ИКЕА Мос" нидерландской компании Fuprin Holding за 840 миллионов евро. Сделка была совершена для того, чтобы привести структуру российского подразделения в соответствие со стандартами группы. IKEA Einrichtungs получила доход от прироста капитала в размере 13,2 миллиона евро. Этот доход от прироста капитала был включен в поданную в Германии налоговую декларацию за 2011 год.

В постановлении о возбуждении уголовного дела утверждается, что цена сделки была занижена в 4,7 раза относительно рыночной стоимости. В СКР германскую компанию обвиняют в сокрытии от налоговых органов сведений о деятельности, уклонении от постановки на учет постоянного представительства в России и в сокрытии самого факта сделки.

В "ИКЕА Мос" отметили, что с момента заключения сделки в 2011 году компания не получала никаких претензий от налоговых органов. Группа выплачивает налоги в полном соответствии с национальными и международным законодательством во всех странах, где работают ее подразделения, заявили в компании.

"СКР по Московской области нестандартно, в противоречии со сложившейся международной практикой трактует положения соглашения (об избежании двойного налогообложения. - Ред.) между Россией и Германией", - отметил адвокат Дмитрий Штукатуров. По его словам, такие доходы не подлежат налогообложению в России. Кроме того, сокрытие факта сделки физически невозможно - без занесения сведений в ЕГРЮЛ и регистрации в налоговой инспекции она не может вступить в силу.

В России в отношении IKEA расследуется еще одно дело. Согласно его фабуле, компания "ИКЕА Ханим лтд" приобрела участок, где расположен "Химки бизнес-парк", незаконно. Потерпевшим по делу проходит фирма "КСХП "Химки".

Первые обыски по этому делу прошли в головном офисе IKEA осенью 2014 года. В январе 2015-го, однако, дело закрыли за отсутствием состава преступления. Тем не менее спустя год КСХП "Химки" добилось возобновления расследования. В апреле нынешнего года офис подвергся новым обыскам.

9 августа офис компании вновь обыскали. В тот же день Химкинский горсуд Подмосковья по ходатайству следователя СКР наложил обеспечительный арест на земельный участок. IKEA по-прежнему вправе использовать его, однако лишена возможности проводить с участком какие-либо сделки.