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Судья Басманного суда Москвы Артур Карпов удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 16 января мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, сообщает Интерфакс. Мэра подозревают в превышении должностных полномочий в связи со строительством завода "НТ-фарма" на деньги "Роснано".

При этом представитель прокуратуры просил суд не заключать под стражу Кошурникова. "Следствие слишком рано вышло в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Полагаем, что такая строгая мера пресечения избрана быть не может. Она преждевременная", - сказал прокурор. Он предложил отпустить мэра под залог.

Кошурников тоже попросил не применять к нему арест. "Я готов сотрудничать, помочь следствию. С делом "НТ-фарма" как глава города я бы мог помочь. У меня на иждивении дети. К тому же меня ни разу не допрашивали, в качестве свидетеля даже. У меня забрали загранпаспорт, я не смогу убежать", - сказал мэр.

Кошурников заявил также, что строительство завода было возможным. "Земля, которая была передана "НТ-фарма", была переведена из охранной зоны национального парка в промышленную зону. Нет запрета на строительстве на такой территории", - отметил он.

Дело мэра выделено в отдельное производство из дела о растрате средств "Роснано". Ранее суд отправил под арест учредителя ООО "НТ-фарма" Рустама Атауллаханова до той же даты. Он не считает себя виновными. Гендиректор компании, признавший вину частично, Евгений Султанов помещен под домашний арест.

В четверг Кошурников, Атауллаханов и Султанов были задержаны. Следствие ведет центральный главк ведомства во взаимодействии с антикоррупционным управлением МВД и службой экономической безопасности ФСБ. Кошурникову вменяется пункт "в" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии, Атауллаханову и Султанову - часть 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере), санкция которой также составляет до 10 лет.

Согласно фабуле дела, с 2010 года "Роснано" инвестировало в "НТ-фарму" свыше 1 миллиарда рублей для постройки фармацевтической фабрики в Переславском районе. Производство планировалось открыть к сентябрю 2012 года, однако в дальнейшем "НТ-фарма" неоднократно переносила этот срок.

Как утверждается, в действительности работы все эти годы не выполнялись, а деньги были растрачены. "Имитируя выполнение работ, Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок, расположенный на территории национального парка "Плещеево озеро", - говорилось в сообщении СКР. - На момент осуществления сделки Кошурников являлся главой Переславского района и выдал разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России".

Днем в среду в московском офисе "Роснано" прошел обыск по делу о растрате. Как говорилось в сообщении госкорпорации, она финансировала 49 процентов постройки фабрики, остальное приходилось на частных соинвесторов. После "трудностей с графиком платежей", возникших у партнеров, "Роснано" приостановила свои инвестиции. Однако в 2015 году госкорпорация нашла нового частного инвестора, который приобрел 35,5 процента акций "НТ-фармы". После этого сама "Роснано" продолжила инвестирование в проект. Сейчас строительство завершено, хотя и с существенным отставанием от первоначального графика, добавили в госкорпорации.