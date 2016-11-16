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новость В московском офисе Роснано прошел обыск

16.11.2016
Штаб-квартира "Роснано". Фото: tesli.com
Штаб-квартира "Роснано". Фото: tesli.com
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В московском офисе "Роснано" правоохранительные органы провели обыск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу госкомпании.

"Как мы предполагаем на текущий момент, следственные действия в отношении одного из менеджеров "Роснано" могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса "НТ-Фарма", расположенного в Ярославской области", - говорится в сообщении.

"Роснано" начало инвестиции в этот проект в 2009 году совместно с пулом частных соинвесторов. Доля компании в проекте составляет 49 процентов. "В ходе реализации проекта у наших партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего "Роснано" приостановило свои инвестиции. Проект оказался под угрозой заморозки. Однако в прошлом году "Роснано" удалось найти нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в "НТ-Фарма" и приобрел 35,5 процента акций в компании. После того, как средства от него начали поступать в проект, совет директоров "Роснано" также принял решение о продолжении финансирования в пропорциональной своему акционерному участию доле", - сообщает пресс-служба.

Сейчас строительство завершено, хотя и с существенным отставанием от первоначального графика. Идет установка, тестирование и наладка оборудования.

"В отношениях со следственными органами "Роснано" предоставляет всю необходимую информацию и заинтересовано в конструктивном взаимодействии со следствием", - заявили в госкомпании. Имени менеджера, к которому появились вопросы у следователей, в сообщении не упоминают.

Никакой связи с делом обвиняемого в получении взятки главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева обыск не имеет, заявил управляющий директор "Роснано" по коммуникациям в Алексей Фирсов. "Абсолютно параллельные вещи, никаких свидетельств о том, что это как-то связано с делом Улюкаева нет", - сказал он.

3 июля прошлого года СКР сообщил, что экс-гендиректор "Роснанотех" Леонид Меламед, бывший финансовый директор госкомпании Святослав Понуров и бывший заместитель председателя правления "Роснано" Андрей Малышев подозреваются в растрате 220 миллионов рублей. По версии следствия, Меламед принял на работу в корпорацию Малышева и Понурова. Затем он инициировал вопрос о привлечении фирмы-советника для оказания корпорации "Роснано" услуг, необходимости в которых не было.

В 2008 году Понуров как председатель тендерного комитета, будучи в сговоре с Меламедом, обеспечил победу в конкурсе фирме "Алемар", совладельцем которой был Меламед. Договор об оказании услуг, который, в свою очередь подписал заместитель главы "Роснано" Малышев. По мнению СКР, "Алемар" не выполнил заявленные в договоре работы, с нарушением сроков представил переоформленные инвестиционные проекты, разработанные сотрудниками корпорации.

7 июля 2015 года Басманный райсуд Москвы арестовал Понурова. Меламед находится под домашним арестом. В "Роснано" заявили об отсутствии ущерба, законности действий подозреваемых и выражают уверенность, что в ходе расследования их невиновность будет доказана.

2 февраля адвокат Ольга Козырева сообщила, что следствие заочно предъявило обвинение по части 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере) Малышеву. Он в это время проходил лечение за границей после операции на сердце. Адвокат отметила, что никаких других следственных действий в отношении Малышева не проводилось.

В июне было объявлено о завершении следствия. Обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами дела. В сентябре Мосгорсуд продлил сроки домашнего ареста Меламеда и ареста Понурова до 11 декабря.

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16.11.2016

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