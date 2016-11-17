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новость По делу о хищениях в "Роснано" задержан мэр Переславля-Залесского

17.11.2016
Денис Кошурников. Фото: adminpz.ru
Денис Кошурников. Фото: adminpz.ru
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По делу о хищениях в "Роснано" задержаны мэр города Переславль-Залесский Ярославской области Денис Кошурников, а также учредитель и гендиректор фирмы "НТ-фарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов. Об этом поздно вечером в среду сообщил СКР.

Следствие ведет центральный главк ведомства во взаимодействии с антикоррупционным управлением МВД и службой экономической безопасности ФСБ. Кошурникову вменяется пункт "в" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии, Атауллаханову и Султанову - часть 4 статьи 160 (растрата в особо крупном размере), санкция которой также составляет до 10 лет.

Дома и на работе у подозреваемых проведены обыски. В ближайшее время им предполагается предъявить обвинение. Какую меру пресечения СКР считает необходимой для задержанных, не уточняется.

Согласно фабуле дела, с 2010 года "Роснано" инвестировало в "НТ-фарму" свыше 1 миллиарда рублей для постройки фармацевтической фабрики в Переславском районе. Производство планировалось открыть к сентябрю 2012 года, однако в дальнейшем "НТ-фарма" неоднократно переносила этот срок.

Как утверждается, в действительности работы все эти годы не выполнялись, а деньги были растрачены. "Имитируя выполнение работ, Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок, расположенный на территории национального парка "Плещеево озеро", - говорится в сообщении. - На момент осуществления сделки Кошурников являлся главой Переславского района и выдал разрешение на строительство без письменного согласования с Минприроды России".

Днем в среду в московском офисе "Роснано" прошел обыск по делу о растрате. Как говорилось в сообщении госкорпорации, она финансировала 49 процентов постройки фабрики, остальное приходилось на частных соинвесторов. После "трудностей с графиком платежей", возникших у партнеров, "Роснано" приостановила свои инвестиции. Однако в 2015 году госкорпорация нашла нового частного инвестора, который приобрел 35,5 процента акций "НТ-фармы". После этого сама "Роснано" продолжила инвестирование в проект.

Сейчас строительство завершено, хотя и с существенным отставанием от первоначального графика, добавили в госкорпорации.

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17.11.2016

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