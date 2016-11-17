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новость КС: Запрет пожизненникам на длительные свидания противоречит Конституции

17.11.2016
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
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Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону запрет пожизненно осужденным на длительные свидания с близкими родственниками в течение первых 10 лет срока. Постановление опубликовано на сайте КС.

С заявлением в суд обратилась Вероника Королева - жена лидера нацистской группировки "Спас" Николы (Николая) Королева. Он отбывает пожизненный срок в ИК-18 особого режима "Полярная сова" в поселке Харп Приуральского района Ямала в Заполярье. Королева осудили за взрыв на Черкизовском рынке Москвы. Жертвами теракта, совершенного 21 августа 2006 года, стали 14 человек; еще 61 пострадал.

Супруги Королевы хотят завести ребенка. В своем заявлении жена осужденного указывала, что действующие нормы Уголовно-исполнительного кодекса нарушают право ее и ее мужа на семейную жизнь.

Согласно части 3 статьи 127 УИК (условия отбывания пожизненного срока) на первые 10 лет осужденный помещается в ОСУОН - отряд строгих условий отбывания наказания. Между тем пункт "б" части 3 статьи 125 кодекса (отбывание срока в колониях особого режима) предусматривает, что заключенные этих колоний, отправленные в ОСУОН, имеют право лишь на два краткосрочных свидания в год. Поскольку все пожизненно осужденные содержатся в колониях особого режима, запрет затрагивает их всех.

КС принял доводы Королевой, признав названные нормы "не соответствующими статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 23 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в ее интерпретации Европейским судом по правам человека".

В связи с этим законодателям предписано установить порядок предоставления длительных свиданий пожизненно осужденным в течение первых 10 лет срока. До внесения в УИК соответствующих коррективов суд обязал давать этим заключенным одно длительное свидание в год.

Королева - не первая, кто оспаривал в КС запрет пожизненникам на длительные свидания. Ранее были поданы две схожие жалобы, однако в мае и июне 2005 года суд отказался принять их к рассмотрению. Между тем ЕСПЧ 30 июня 2015 года признал такой запрет нарушением статьи 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни). После этого КС заявил, что "полагает возможным вернуться к вопросу" о его конституционности.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
17.11.2016

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