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новость В Старом Осколе украинец извинился за мытье машины у военного мемориала

14.09.2016
Мытье машины у мемориала "Атаманский лес". Фото: ВК-сообщество "Молодежь, Старый Оскол"
Мытье машины у мемориала "Атаманский лес". Фото: ВК-сообщество "Молодежь, Старый Оскол"
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В Старом Осколе, Белгородская область, 30-летний гражданин Украины извинился за мытье машины у мемориала "Атаманский лес", возведенного в память солдат, погибших в германо-советской войне. Об этом сообщает Fonar.tv со ссылкой на региональное УМВД.

Иностранец, имя которого не уточняется, пояснил, что не имел намерения кого-либо оскорбить.

В полицейском главке заверили, что оформят на украинца протокол по статье 2.11 областного закона об административных правонарушениях (нарушение правил обеспечения чистоты и порядка), предусматривающей для впервые привлекаемых штраф до 2 тысяч рублей.

Фотографии, на которых полуголый мужчина моет у мемориала машину с украинскими номерами, появились в понедельник утром в ВК-сообществе "Молодежь, Старый Оскол | Конкурсы, мероприятия!". Автора поста особенно возмутило то, что украинец выложил коврики из машины прямо на ступени мемориала.

У большинства из десятков комментаторов снимки вызвали крайнее раздражение. "Су... еб..., им убежище даешь, а они, суки, свои ведра моют на почетном месте", - заметил пользователь Алексей Романов. "Их принимают в чужом городе, а они так поступают. А если бы кто из нас так у них сделал, скандал бы был сто процентов", - написала Елена Губарева. "Хохлы, хуля. У них только на памятниках Ваффен-СС не принято, а на памятнике советских воинов - можно, конечно", - заявил Алексей Проскурин.

"Блин, чего вы такие агрессивные?" - удивился комментатор Макс Бобриков.

Во вторник стало известно, что начальник городского УМВД Виктор Деревлев назначил проверку по факту мытья машины у мемориала. К проверке были привлечены как ГИБДД, так и уголовный розыск.

В итоге украинца обнаружила ГИБДД.

Между тем член Совфеда Людмила Бокова, сопредседатель саратовского регионального штаба ОНФ, назвала действия иностранца проявлением "крайней стадии бескультурья". "Хорошо, что пользователи соцсетей так жестко отреагировали на это хамство, - заметила Бокова. - А правоохранительным органам обязательно надо проверить этот факт вандализма и осквернения в отношении памятника, посвященного "великой отечественной войне".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.09.2016
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