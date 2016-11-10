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Судебные приставы направили в СКР материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении активистки националистического движения Елены Рохлиной о неуважении к суду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя столичного управления ФССП Тимура Коробицына.

"18 октября в Дорогомиловском районном суде Москвы в ходе одного из судебных заседаний гражданка Елена Рохлина, являвшаяся слушателем в данном процессе, встала с места, оскорбила судью и удалилась из зала, - рассказал Коробицын. - Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов составили рапорт о выявлении признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 297 УК. Дознаватель Дорогомиловского отдела судебных приставов УФССП России по Москве рассмотрел материалы и в связи с тем, что судья является специальным субъектом, направил их в Следственный комитет".

Кроме того, в УФССП по Москве находится три исполнительных производства по взысканию административных штрафов с Рохлиной. Должница была надлежащим образом уведомлена о необходимости оплатить задолженности, но не погасила их в срок, отметил Корбицин.

18 октября в Дорогомиловском районном суде состоялось заседание по продлению ареста лидера "Народного ополчения России" Юрия Екишева. Националисту вменяется часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающая до четырех лет колонии. "Это уже невыносимо на самом деле, то что творится в российских судах - это какая-та вакханалия, которая только нарастает", - написала об этом заседании Рохлина.

29 июня Рохлина сообщила, что следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева возбудила против нее дело об экстремизме. Рохлиной вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающая до четырех лет колонии. В деле пять эпизодов; какие именно, активистка не уточняет. Между тем официально о возбуждении дела Рохлину не уведомили. Она направила в СКР заявление с требованием сообщить, действительно ли против нее открыто дело и если да, то в связи с чем именно.

Рохлиной 46 лет, она дочь генерал-лейтенанта Льва Рохлина, депутата Госдумы 2-го созыва и лидера Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. В июле 1998 года Рохлин был убит. По обвинению в убийстве осудили жену генерала Тамару Рохлину, мать активистки. Между тем распространено мнение, что на деле Рохлин был убит спецслужбами, узнавшими о подготовке им военного переворота для свержения президента Бориса Ельцина.

Рохлина придерживается шовинистских взглядов. Одобряет агрессию России против Украины. Антисемитка.

Активно помогает националистам-политзаключенным, собирая для них средства и оказывая информационную поддержку. Она в разное время поддерживала, в частности, Екишева, фигурантов "дела Армии воли народа", лидера Лиги обороны Москвы Даниила Константинова, полковника Владимира Квачкова. Рохлина принимает участие в протестных акциях.