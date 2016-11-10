О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.256466.html
Также: Право, Ксенофобия, Россия, Общество, Политика

новость В отношении националистки Рохлиной могут завести дело об оскорблении судьи

10.11.2016
Елена Рохлина. Фото с личной ФБ-страницы
Елена Рохлина. Фото с личной ФБ-страницы
Реклама

Судебные приставы направили в СКР материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении активистки националистического движения Елены Рохлиной о неуважении к суду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя столичного управления ФССП Тимура Коробицына.

"18 октября в Дорогомиловском районном суде Москвы в ходе одного из судебных заседаний гражданка Елена Рохлина, являвшаяся слушателем в данном процессе, встала с места, оскорбила судью и удалилась из зала, - рассказал Коробицын. - Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов составили рапорт о выявлении признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 297 УК. Дознаватель Дорогомиловского отдела судебных приставов УФССП России по Москве рассмотрел материалы и в связи с тем, что судья является специальным субъектом, направил их в Следственный комитет".

Кроме того, в УФССП по Москве находится три исполнительных производства по взысканию административных штрафов с Рохлиной. Должница была надлежащим образом уведомлена о необходимости оплатить задолженности, но не погасила их в срок, отметил Корбицин.

18 октября в Дорогомиловском районном суде состоялось заседание по продлению ареста лидера "Народного ополчения России" Юрия Екишева. Националисту вменяется часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающая до четырех лет колонии. "Это уже невыносимо на самом деле, то что творится в российских судах - это какая-та вакханалия, которая только нарастает", - написала об этом заседании Рохлина.

29 июня Рохлина сообщила, что следователь по особо важным делам управления СКР по Центральному округу Москвы майор юстиции Наталья Талаева возбудила против нее дело об экстремизме. Рохлиной вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающая до четырех лет колонии. В деле пять эпизодов; какие именно, активистка не уточняет. Между тем официально о возбуждении дела Рохлину не уведомили. Она направила в СКР заявление с требованием сообщить, действительно ли против нее открыто дело и если да, то в связи с чем именно.

Рохлиной 46 лет, она дочь генерал-лейтенанта Льва Рохлина, депутата Госдумы 2-го созыва и лидера Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. В июле 1998 года Рохлин был убит. По обвинению в убийстве осудили жену генерала Тамару Рохлину, мать активистки. Между тем распространено мнение, что на деле Рохлин был убит спецслужбами, узнавшими о подготовке им военного переворота для свержения президента Бориса Ельцина.

Рохлина придерживается шовинистских взглядов. Одобряет агрессию России против Украины. Антисемитка.

Активно помогает националистам-политзаключенным, собирая для них средства и оказывая информационную поддержку. Она в разное время поддерживала, в частности, Екишева, фигурантов "дела Армии воли народа", лидера Лиги обороны Москвы Даниила Константинова, полковника Владимира Квачкова. Рохлина принимает участие в протестных акциях.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
10.11.2016

новость Новости по теме
29.06.2016 Против националистки Рохлиной возбуждено дело об экстремизме →
27.06.2016 Лидер "Народного ополчения России" Екишев отправлен в СИЗО →
22.06.2016 Ближайший сторонник Квачкова Юрий Екишев задержан по делу об экстремизме →
03.01.2016 В Москве задержали участников одиночных пикетов в защиту Барабаша →
04.11.2014 В Москве прошли акции ко Дню народного единства →
Фото и Видео
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27402
Play own
В защиту права на аборт
27401
Play own
Приговор Антону Носику
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья За Трампа и скрепы
статья ФСБ и работа на евреев
Виталий Портников
статья Чего ждать от Трампа
Владимир Абаринов
новость Портленд против Трампа
Акции протеста в Портленде. Кадр видеоролика
статья Убийство Немцова: сенсация в суде
Убийство Немцова
РЕКЛАМА
Loading...
новость Наставления Трампу
Урсула фон дер Ляйен. Фото: n24.de
статья Крымские матроны
Илья Мильштейн
новость Иск к РБК увеличен
Логотип РБК
новость Новое дело "диверсантов"
Сотрудники ФСБ. Фото: so-l.ru
новость Акции к годовщине "Платона"
Акция дальнобойщиков в Петербурге. Фото: "Росбалт"
в блоге "Мемуары Серова" перед судом
196
новость Заказ на лидеров "ан-нусры"
Боевики "Джабхат фатах эш-Шам". Фото: medyascope.tv
новость Умер Леонард Коэн
Леонард Коэн. Фото: popmatters.com
статья Трамп и конец света: мнения
Граффити в Вильнюсе. Фото: @svabodka
в блоге Дело лежачего террориста
12461
новость Как Тимченко уходит от санкций
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru
в блоге Трамп, Путин и мы
59
новость С продлением санкций поспешат
Флаг Евросоюза
новость Джалалдинов: мне угрожали убийством
Рамазан Джалалдинов. Кадр видео с youtube-канала gazetachernovik
новость Митинг оппозиции не согласовали
Мэрия Москвы и памятник Юрию Долгорукому. Фото Граней.Ру