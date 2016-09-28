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новость Арестованному националисту Алферову добавили обвинение в экстремизме

28.09.2016
Дмитрий Алферов и Дмитрий Демушкин. Фото с ВК-страницы Алферова
Дмитрий Алферов и Дмитрий Демушкин. Фото с ВК-страницы Алферова
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Московскому националисту Дмитрию Алферову, арестованному в ноябре прошлого года по делу о незаконном обороте оружия, добавлено обвинение по статье 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Как утверждается, в 2009-2015 годах Алферов опубликовал на личной ВК-странице ряд фото и видео, "представляющих собой совокупность вербальной и визуальной информации, содержащих психологические и лингвистические признаки пропаганды идеологии нацизма и публичного демонстрирования нацистской атрибутики или символики".

Ранее 37-летнему Алферову были вменены статьи 222 (незаконный оборот оружия) и 223 УК (незаконная переделка оружия). Заявляется, что с конца 2014 по ноябрь 2015 года обвиняемый приобрел шесть сигнальных пистолетов Stalker, пять из которых приспособил под стрельбу боевыми патронами, а из одного изготовил некое "нестандартное огнестрельное оружие ограниченного поражения". Переделанное оружие, согласно фабуле дела, Алферов хранил у себя в квартире на Новомарьинской улице на юго-востоке Москвы, имея намерение продать.

Утверждается также, что в июле 2015-го Алферов встретился у себя дома с покупателем, который передал ему 25 тысяч рублей предоплаты за пистолет для стрельбы самодельными патронами, изготовленными из гильз травматических патронов калибра 9 миллиметров РА.

Алферов и его жена Елена Алферова были задержаны 2 ноября 2015 года в ходе совместной операции угрозыска, ЦПЭ и ФСБ. Сообщалось, что всего в Москве и Подмосковье проведено 12 обысков, в том числе у "сторонников радикальных националистических взглядов", которые, "по оперативным данным", тесно контактировали с бойцами батальона Нацгвардии Украины "Азов". Силовики заявляли, что изъяли больше 15 пистолетов и револьверов, два ружья и две винтовки, свыше 150 патронов, детали боевого оружия, а также холодное оружие, дымовые шашки и 300 грамм наркотиков.

Участники группы, как уверяло МВД, получали с Украины травматические и сигнальные пистолеты, а также детали оружия. Пистолеты они переделывали для стрельбы боевыми патронами и сбывали.

Кроме того, заявлялось, что участники группы планировали в Московском регионе некие насильственные акции, которые, однако, были предотвращены полицией.

На другой день МВД передавало, что решается вопрос о возбуждении дела по факту хранения наркотиков.

Вечером 3 ноября судья Люблинского райсуда Москвы Александр Федоров арестовал Дмитрия и Елену Алферовых. Заседания Федоров незаконно закрыл от публики и прессы. В открытом режиме оглашались лишь постановления об арестах.

На момент ареста обоим супругам вменялась лишь 222-я статья УК. Дел о наркотиках, так же как и о связях с "Азовом" и подготовке насильственных акций, возбуждено не было. От дачи показаний подозреваемые отказались.

На свободе у Алферова остались трое несовершеннолетних детей от первого брака.

Остальные 11 задержанных фигурантов, передавало МВД, освобождены под подписки о невыезде. Уточнялось, что все подозреваемые - уроженцы Москвы и Подмосковья в возрасте от 22 до 42 лет.

На другой день после обысков и задержаний по делу об оружии был незаконно задержан знакомый Алферова - бывший лидер расформированного этнополитического объединения "Русские" Дмитрий Демушкин. В СМИ отмечалось, что политика также пытаются привлечь по этому делу. Однако в итоге таких подозрений в адрес Демушкина выдвинуто не было, и он был освобожден. Месяц спустя против политика открыли дело об экстремизме.

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28.09.2016

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