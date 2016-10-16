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СКР начал доследственную проверку в отношении рыбаков с северокорейского судна "Дэ ян - 10", в субботу обстрелянного ФСБ. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как утверждается, рыбаки избили российского пограничника, причинив ему сотрясение мозга и ушибленные раны головы.

Следователи намерены осмотреть судно, когда оно прибудет в порт Находки.

Часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти) предусматривает до 5 лет колонии, часть 2 (применение опасного насилия) - до 10 лет.

Об инциденте с северокорейским судном ФСБ сообщила в субботу вечером. Как утверждалось, рано утром 15 октября сторожевой корабль пограничников остановил "Дэ ян - 10" в исключительной экономической зоне России в Японском море по подозрению в браконьерстве. На борту судна находились 48 человек.

Обыскав "Дэ ян - 10", силовики, как утверждалось, обнаружили незаконно добытые морепродукты. При обыске, сообщала ФСБ, "команда судна вела себя агрессивно по отношению к членам осмотровой группы, отказываясь выполнять их законные требования". Для "обеспечения безопасности" пограничников на место прибыл спецназ.

После обеда в субботу, утверждала спецслужба, судно, проигнорировав заявление пограничников о задержании, направилось в сторону Северной Кореи с силовиками на борту. Заявлялось, что при этом команда "Дэ ян - 10" "продолжила агрессивные действия".

Пограничники, сообщала ФСБ, открывали предупредительную стрельбу сначала из стрелкового, а затем из корабельного оружия - крупнокалиберного пулемета. Наконец, около 19:30 субботы силовики открыли огонь на поражение. Девять северокорейских рыбаков получили ранения; один вскоре умер.

Именно во время стрельбы на поражение, говорилось в сообщении спецслужбы, рыбаки и набросились на силовиков, причинив одному из них травмы.

Северокорейское судно в результате стрельбы получило пробоины. Его на буксире везут в Находку. Рыбаков пересадили на российские сторожевые корабли.