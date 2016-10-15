О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror712.graniru.info/Events/m.255544.html
Также: Происшествия, Азия, Россия, Спецслужбы, Мир, Политика

новость В Японском море пограничники со стрельбой задержали браконьеров из КНДР

15.10.2016
Пограничный сторожевой корабль. Фото: korabli.eu
Пограничный сторожевой корабль. Фото: korabli.eu
Реклама

При задержании северокорейского рыбопромыслового судна в Японском море российскими пограничниками ранено девять человек из команды судна-нарушителя, один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В ночь на субботу в российской исключительной экономической зоне в Японском море пограничным сторожевым кораблем Погрануправления ФСБ по Приморскому краю было остановлено для проведения осмотра северокорейское судно "Дае янг 10". Его команда состояла из 48 граждан КНДР.

"В ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий на борту судна обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы. При проведении КПМ команда судна вела себя агрессивно по отношению к членам осмотровой группы, отказываясь выполнять их законные требования", - говорится в сообщении. Затем "Дае янг 10" начало движение в сторону северокорейских вод.

Несмотря на предупредительную стрельбу, судно продолжало движение. При этом северокорейские рыбаки напали на членов осмотровой группы. Один из них получил ранение головы. Сотрудники ФСБ после предупредительных выстрелов открыли огонь на поражение. Кроме того, пограничный корабль обстрелял из крупнокалиберного пулемета винто-рулевую группу "Дае янг 10". Судно потеряло ход и получило пробоины.

"Раненым оказана помощь, команда судна-нарушителя эвакуирована на пограничные корабли. Экипажами пограничных кораблей предпринимаются меры по доставлению раненых и буксировке судна-нарушителя в российские порты", - отметили в ФСБ.

Генеральное Консульство КНДР во Владивостоке проинформировано о произошедшем.

Оставить комментарий Обсудить
15.10.2016

новость Новости по теме
17.02.2011 ФСБ признала факт обстрела японского судна в районе Курил →
16.02.2011 ФСБ: Мы не обстреливали японские суда у Курил →
01.02.2010 Россия отклонила протест Токио по поводу инцидента с японскими рыбаками →
31.01.2010 Япония выразила протест России в связи с обстрелом рыболовных шхун →
28.03.2009 Пограничники обстреляли рыболовецкую шхуну в районе Курил →
17.03.2008 В Приморье задержаны два иностранных судна →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
25647
Play own
Журналисты и террор: к кому взывать
25448
Play own
Акция памяти Немцова в Нижнем Новгороде
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Маннергейм и большинство
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость США готовят ответ на атаки
Джо Байден. Фото: whitehouse.gov
новость Останки Качиньского эксгумируют
Лех Качиньский. Фото Gazeta Wyborcza
новость "Искандеры" нацелены на ПРО
Запуск ракеты с "Искандер-М". Фото: mil.ru
статья Плевать на весь мир!
РЕКЛАМА
Loading...
новость Дело против "фабрики троллей"
Людмила Савчук. Фото со страницы ВКонтакте
статья Рамзан и девушка
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Турецкий поток" и украинский транзит
Александр Новак. Фото: minenergo.gov.ru
в блоге Ивана Васильича горе
383
новость Памятник Грозному открыт
Памятник Ивану Грозному. Фото: orel-region.ru
новость Израиль разрывает отношения с ЮНЕСКО
ЮНЕСКО. Фото с сайта www.unescorb.ru
новость Контракты для "псов войны"
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
новость Кадыров: Обидчиков накажем
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Политзеку ужесточают наказание
Игорь Стенин. Фото: astpravda.livejournal.com
в блоге Молчание коров
168
новость Уголовка за репост
Цивильский райсуд Чувашии. Фото: foto.cheb.ru
новость ЮНЕСКО о Храмовой горе
Храмовая гора. Фото: guide-israel.ru
новость Асад: Третья мировая близко
Башар Асад. Фото: sana.sy
новость Россию не пустят в Камрань
Ле Хай Бинь. Фото: vnsea.net
в блоге Почему Марков не клоун
383