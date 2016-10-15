Реклама

При задержании северокорейского рыбопромыслового судна в Японском море российскими пограничниками ранено девять человек из команды судна-нарушителя, один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

В ночь на субботу в российской исключительной экономической зоне в Японском море пограничным сторожевым кораблем Погрануправления ФСБ по Приморскому краю было остановлено для проведения осмотра северокорейское судно "Дае янг 10". Его команда состояла из 48 граждан КНДР.

"В ходе проведения контрольно-проверочных мероприятий на борту судна обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы. При проведении КПМ команда судна вела себя агрессивно по отношению к членам осмотровой группы, отказываясь выполнять их законные требования", - говорится в сообщении. Затем "Дае янг 10" начало движение в сторону северокорейских вод.

Несмотря на предупредительную стрельбу, судно продолжало движение. При этом северокорейские рыбаки напали на членов осмотровой группы. Один из них получил ранение головы. Сотрудники ФСБ после предупредительных выстрелов открыли огонь на поражение. Кроме того, пограничный корабль обстрелял из крупнокалиберного пулемета винто-рулевую группу "Дае янг 10". Судно потеряло ход и получило пробоины.

"Раненым оказана помощь, команда судна-нарушителя эвакуирована на пограничные корабли. Экипажами пограничных кораблей предпринимаются меры по доставлению раненых и буксировке судна-нарушителя в российские порты", - отметили в ФСБ.

Генеральное Консульство КНДР во Владивостоке проинформировано о произошедшем.