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Также: Право, Интернет, Технологии, Экономика, Общество, Россия, Политика | Персоны: Леонид Волков

новость ФБК подал в суд из-за задержки с рассмотрением петиции против "закона Яровой"

14.10.2016
Михаил Абызов. Фото: gov.ru
Михаил Абызов. Фото: gov.ru
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Юристы Фонда борьбы с коррупцией обратились в суд с иском к министру Открытого правительства Михаилу Абызову из-за отказа рассмотреть петицию об отмене "закона Яровой". Об этом сообщает глава Общества защиты интернета Леонид Волков, который также подписывал петицию.

"В соответствии с положением о РОИ (сайт "Российская общественная инициатива". - Ред.), инициатива, набравшая 100 тысяч голосов, должна быть рассмотрена экспертной группой абызовского Открытого правительства в двухмесячный срок. Он истек сегодня. Рассмотрения не было. Этим бездействием чиновника нарушаются права всех ста тысяч подписантов петиции, мои в том числе", - пишет Волков.

"Мы подали административное исковое заявление в Пресненский суд, в котором требуем признать незаконным бездействие ответчиков, выразившееся в неподготовке экспертного заключения в установленные сроки и решения о разработке соответствующего нормативного акта", - сообщил Интерфаксу юрист Иван Жданов. По его словам, ответчиками по иску заявлены Абызов и эксперты рабочей группы.

Между тем, в пресс-службе Открытого правительства пояснили, что петиция не была рассмотрена в срок из-за изменений в составе Госдумы. "Причиной задержки рассмотрения петиции стал тот факт, что состав экспертной рабочей группы федерального уровня должен быть актуализирован, так как в составе рабочей группы находились ряд депутатов, чей мандат истек в связи с прошедшими выборами", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что Абызов уже направил в Госдуму соответствующее письмо с просьбой представить кандидатуры в состав рабочей группы из числа депутатов нового созыва. Ближайшее заседание экспертной группы в новом составе запланировано на первую половину ноября 2016 года.

Сбор подписей под петицией на сайте Российской общественной инициативы об отмене "закона Яровой" начался 8 июля. За месяц она получила больше 100 тысяч подписей. В петиции отмечалось, что принятый закон противоречит Конституции и "абсолютно бесполезен с технической точки зрения". Кроме того, его реализация требует "огромных денег" и может привести к банкротству многих интернет-компаний.

7 июля президент Владимир Путин подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. "Закон Яровой" обязывает операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей на протяжении шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

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14.10.2016
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Александр Скобов. Courtesy photo

Парад держиморд

Александр Скобов, 06.09.2016

Доказывать нашим держимордам, что, мол, "мы не отрицаем решения Нюрнбергского трибунала", - это все равно что доказывать религиозным мракобесам, что "мы же не отрицаем бога". А если отрицаем, что тогда? И вот здесь мы добрались до третьего "резонансного эпизода" последних дней - дела Руслана Соколовского.


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