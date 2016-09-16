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Таганский суд Москвы постановил выплатить четырем бейсджамперам, оправданным по "высотному делу", более 2 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование. Как передает Интерфакс, таким образом суд частично удовлетворил иск, заявленный фигурантами дела.

Изначально молодые люди требовали более 3 миллионов рублей. Анна Лепешкина и Евгения Короткова просили возместить им ущерб в размере 835 тысяч рублей и 1 миллиона 200 тысяч рублей соответственно. Алексей Широкожухов просил присудить ему 476 тысяч рублей, а Александр Погребов - 767 тысяч рублей.

Названные суммы парашютисты обосновали как возмещение ущерба за незаконное содержание под домашним арестом и за утраченную возможность заработка. Кроме того, они просили возместить расходы на аренду парашютного оборудования, так как их собственные вещи были изъяты, а также расходы на адвокатов.

Представитель Минфина и прокурор сочли заявленные требования необоснованными. Представитель прокуратуры заявила, что считает возможным компенсировать молодым людям утерянный заработок из расчета средней заработной платы по Москве.

Представитель Минфина, в свою очередь, просила отклонить заявленные требования. Она отметила, что в деле нет доказательств, что молодые люди, находясь под домашним арестом, были уволены или пытались найти работу на дому. Кроме того, представитель Минфина считает, что суммы, которые были потрачены фигурантами дела на адвокатов, являются завышенными.

В ночь на 20 августа 2014 года украинский руфер Павел Ушевец (Гриша Мустанг) выкрасил звезду на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной в центре Москвы, в цвета флага своей страны, а на вершине звезды повесил сам флаг. Утром того же дня бейсджамперы, не имевшие отношения к этой акции, совершили с крыши высотки прыжки с парашютами.

Полиция задержала спортсменов сразу после прыжка и обвинила их в покраске звезды. На другой день всех четверых отправили под домашний арест. Бейсджамперам вменили пункт "б" части 1, часть 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти) и часть 2 статьи 214 УК (вандализм, совершенный группой лиц).

Несколько дней спустя, после того как Ушевец, вернувшийся в Киев, опубликовал свое видео с высотки, полиция задержала также петербургского руфера Владимира Подрезова, который, как утверждалось, помогал украинцу перекрашивать звезду. Подрезову вменили те же составы, что и бейсджамперам, и отправили в СИЗО.

10 сентября 2015 года судья Таганского райсуда Марина Орлова оправдала бейсджамперов, а Подрезова приговорила к 2 годам 3 месяцам общего режима ( ВИДЕО). 17 декабря Мосгорсуд подтвердил оправдательный приговор бейсджамперам, а Подрезову заменил колонию ограничением свободы на тот же срок. 15 февраля 2016-го этот же суд отклонил кассационное представление прокуратуры на решения судов первой и второй инстанций.

В конце июня Подрезов направил в ЕСПЧ жалобу, в которой заявил, что Россия нарушила в его отношении статью 10 Европейской конвенции (свобода выражения мнения).