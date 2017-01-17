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Россия опустилась на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, заняв в нем 26 место. Первое место в списке сохранила за собой Южная Корея, второе заняла Швеция, третье - у Германии.

В десятку стран с наиболее инновационной экономикой также вошли Швейцария, Финляндия, Сингапур, Япония, Дания, США и Израиль. При составлении рейтинга агентство принимало в расчет траты на научные исследования и разработки, а также количество публичных высокотехнологичных компаний в стране.

Как отмечает Bloomberg, Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой среди фигурирующих в исследовании стран удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования.

Россия в рейтинге опустилась сильнее, чем какая-либо другая страна. Bloomberg объясняет такое падение санкциями в отношении Москвы и последствиями падения цен на энергоносители.

В сентябре 2016 года Россия заняла последнее, 55-е место в ежегодном рейтинге эффективности здравоохранения, составляемом Bloomberg. Экспертами рассматривались лишь страны, ожидаемая продолжительность жизни в которых превышает 70 лет. По этой причине Россия впервые попала в рейтинг лишь в 2014 году, когда этот показатель составил в стране 70,5 года.

Первое место в рейтинге занял Гонконг. Следом идет Сингапур. Далее в первой десятке следуют по убыванию Испания, Южная Корея, Япония, Италия, Израиль, Чили, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.