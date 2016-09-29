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новость Россия заняла последнее место в рейтинге эффективности здравоохранения Bloomberg

29.09.2016
Больница в Нижнем Новгороде. Кадр "Вестей"
Больница в Нижнем Новгороде. Кадр "Вестей"
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Россия вновь заняла последнее, 55-е место в ежегодном рейтинге эффективности здравоохранения, составляемом Bloomberg. Рейтинг опубликован агентством в четверг.

Как поясняет РБК, экспертами рассматриваются лишь страны, ожидаемая продолжительность жизни в которых превышает 70 лет. По этой причине Россия впервые попала в рейтинг лишь в 2014 году, когда этот показатель составил в стране 70,5 года. Тогда она также заняла последнее место. В прошлом году Россия была второй с конца - показатели Бразилии оказались худшими.

Рейтинг рассчитывается исходя из трех параметров. Помимо главного - ожидаемой продолжительности жизни, которая на 60 процентов определяет место страны в рейтинге, - учитываются также расходы на здравоохранение на душу населения и их доля в ВВП. Два последних показателя у России улучшились: расходы на душу населения выросли с 887 до 893 долларов, а их доля в ВВП - с 6,3 до 7,07 процента. В то же время продолжительность жизни в стране снизилась до 70,37 года.

При этом отмечается, что в других странах, попавших в конец рейтинга, при более низких расходах на медицину продолжительность жизни выше. Так, в Иордании, занявшей 51-е место, на здравоохранение выделяется лишь 359 долларов на душу населения, что, однако, составляет 7,45 процента ВВП. При этом продолжительность жизни в этой стране - 74,5 года. Казахстан, получивший 45-е место, тратит всего 4,36 процента ВВП, или 539 долларов. В то же время там живут 71,62 года.

1-е место в рейтинге занял Гонконг. Ожидаемая продолжительность жизни в этом регионе Китая - 88,9 года, расходы на здравоохранение составляют на душу населения 2021 доллар, а их доля в ВВП - 5,4 процента. Следом идет Сингапур. Там эти показатели составляют соответственно 84,2 года, 2752 доллара и 4,92 процента.

Далее в первой десятке следуют по убыванию Испания, Южная Корея, Япония, Италия, Израиль, Чили, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.

Между тем США получили в рейтинге лишь 50-е место, хотя продолжительность жизни там составляет 78,94 года, а расходы на здравоохранение - 9403 доллара на человека, или 17,14 процента ВВП. Как заметил профессор Университета Южной Калифорнии и директор центра политики здравоохранения Брукингского института в Вашингтоне Пол Гинзбург, американская система "тяготеет к большей фрагментированности, меньшей организованности и скоординированности - это, очевидно, и делает ее неэффективной".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
29.09.2016

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