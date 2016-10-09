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Премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень ввел в стране чрезвычайное положение на полгода начиная с 8 октября. Об этом сообщает Reuters. В обоснование такого решения Десалень заявил в воскресенье, что народные волнения, продолжающиеся в Эфиопии, несут угрозу гражданам.

"Чрезвычайное положение жизненно важно, - подчеркнул премьер. - Оно необходимо, чтобы в краткие сроки восстановить мир и стабильность".

Правящая коалиция - Революционно-демократический фронт эфиопских народов - обдумывает реформы и планирует начать переговоры с оппозиционными партиями, добавил Десалень.

Протесты в Эфиопии продолжаются с прошлого года. Причиной недовольства послужили захваты земли у граждан страны. За все время волнений, по данным оппозиции и правозащитников, погибли более 450 человек. Власти, однако, называют эту цифру раздутой.

В последние недели протестующие нанесли ущерб ряду заводов и цветочных ферм, бóльшая часть которых находится в иностранной собственности. Наряду с этим участники волнений нападают на автомобили. В частности, 4 октября близ Аддис-Абебы погибла некая американская исследовательница, машину которой забросали камнями.

В прошлое воскресенье на религиозном празднике в регионе Оромия, окружающем столичный регион, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и открыла стрельбу в воздух. Демонстранты обратились в бегство. В результате давки погибли как минимум 55 человек.

Как отмечается, экономика Эфиопии - одна из самых быстрорастущих в Африке. Рост обеспечивается индустриализацией, которую проводит государство. Вместе с тем авторитарные методы управления, практикуемые властями страны, вызывают народное недовольство, а также критику со стороны международного сообщества.