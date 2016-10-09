О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror711.graniru.info/Politics/World/m.255322.html
Также: Мир, Политика

новость В Эфиопии из-за народных протестов объявлено чрезвычайное положение

09.10.2016
Столкновения в Эфиопии. Фото: nazret.com
Столкновения в Эфиопии. Фото: nazret.com
Реклама

Премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень ввел в стране чрезвычайное положение на полгода начиная с 8 октября. Об этом сообщает Reuters. В обоснование такого решения Десалень заявил в воскресенье, что народные волнения, продолжающиеся в Эфиопии, несут угрозу гражданам.

"Чрезвычайное положение жизненно важно, - подчеркнул премьер. - Оно необходимо, чтобы в краткие сроки восстановить мир и стабильность".

Правящая коалиция - Революционно-демократический фронт эфиопских народов - обдумывает реформы и планирует начать переговоры с оппозиционными партиями, добавил Десалень.

Протесты в Эфиопии продолжаются с прошлого года. Причиной недовольства послужили захваты земли у граждан страны. За все время волнений, по данным оппозиции и правозащитников, погибли более 450 человек. Власти, однако, называют эту цифру раздутой.

В последние недели протестующие нанесли ущерб ряду заводов и цветочных ферм, бóльшая часть которых находится в иностранной собственности. Наряду с этим участники волнений нападают на автомобили. В частности, 4 октября близ Аддис-Абебы погибла некая американская исследовательница, машину которой забросали камнями.

В прошлое воскресенье на религиозном празднике в регионе Оромия, окружающем столичный регион, полиция применила против протестующих слезоточивый газ и открыла стрельбу в воздух. Демонстранты обратились в бегство. В результате давки погибли как минимум 55 человек.

Как отмечается, экономика Эфиопии - одна из самых быстрорастущих в Африке. Рост обеспечивается индустриализацией, которую проводит государство. Вместе с тем авторитарные методы управления, практикуемые властями страны, вызывают народное недовольство, а также критику со стороны международного сообщества.

Оставить комментарий Обсудить
09.10.2016

новость Новости по теме
02.10.2016 Кубанский фермер Горбань покончил с собой после угроз рейдеров →
14.09.2016 На Кубани избили участника протестов фермеров →
01.02.2016 Россия заняла 153-е место в индексе экономической свободы →
27.01.2016 Freedom House: Россия остается несвободной страной →
Фото и Видео
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
27019
Play own
День независимости Украины
26998
Play own
Юрий Ильченко: побег из Крыма
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Лавров и ПВО против русофобии
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Новое вето России
Виталий Чуркин на заседании СБ ООН. Кадр webtv.un.org
статья Слабое место Путина
Виталий Портников
новость Стрельба в Чечне и КБР
В ауле Энгель-Юрт. Фото: ВК-страница "Энгель-Юрт"
новость Панфилов признан невменяемым
Максим Панфилов. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Сапог раздавит кваканье
в блоге Убийцы не остановятся
27383
РЕКЛАМА
Loading...
новость Налет на столицу Йемена
После бомбежки в Сане. Кадр Reuters
статья Убийственный юбилей
Илья Мильштейн
новость Экспертиза завершается
Николай II с женой и сыном. Фото с сайта www.ksri.ru
новость Избит глава ВС Чечни
Тахир Мурдалов и Магомед Даудов
в блоге Путин, защити!
383
новость Музыка для патриотов
Министерство культуры. Фото: nppir.ru
статья Десять лет террора
У редакции "Новой газеты", 07.10.2016
новость Санкции за кибератаки
Кори Гарднер. Фото: gardner.senate.gov
новость Вскрытая переписка
Джон Подеста. Фото: americanprogress.org
в блоге Стомахин: попытка свидания
465
новость Росмолодежь подросла для Госдумы
Сергей Поспелов. Фото: fadm.gov.ru
в блоге Ложь детектора
25669
новость В Сирии обстрелян Ми-8
Вертолет Ми-8. Фото: avia.pro