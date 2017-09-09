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новость Осужденный в США сын депутата Селезнева признал вину по новым эпизодам

09.09.2017
Роман Селезнев. Кадр Первого канала
Роман Селезнев. Кадр Первого канала
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Осужденный в США к 27 годам лишения свободы за кибермошенничество Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, признал вину по двум новым эпизодам. Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста США.

Первый эпизод касается взлома в 2008 году компании RBS Worldpay, осуществляющей денежные переводы. Прокуратура Джорджии обвиняет Селезнева в обналичивании более 2 миллионов долларов с помощью взломанных кредиток. Приговор по этому эпизоду будет вынесен 11 декабря.

По обвинению, выдвинутому в штате Невада, Селезнев признался в продаже в 2009 году данных кредитных карт членам организации Carder.su. Убытки от их деятельности оцениваются как минимум в 50 миллионов долларов. Всего по нескольким делам обвинения были предъявлены 55 членам этой организации. На сегодняшний день 33 человека были осуждены. Остальные находятся в розыске, либо их дела поступили на рассмотрение судов.

5 июля 2014 года Селезнев был арестован американскими агентами в аэропорту мальдивской столицы Мале. Его обвинили в кибермошенничестве и хищении данных банковских реквизитов. В прокуратуре США заявили, что агенты Секретной службы при аресте изъяли у Селезнева ноутбук с более чем 2 миллионами украденных данных кредитных карточек. В обвинительное заключение вошло, впрочем, лишь 1,7 миллиона номеров.

После задержания Селезнев был перевезен в тюрьму на острове Гуам, а затем переправлен в США. Валерий Селезнев, а также МИД России назвали арест похищением.

В январе 2015 года в ответ на расширение списка Магнитского был закрыт въезд в Россию четверым гражданам США, причастным к аресту Селезнева.

Селезнев на стадии следствия отказался признать вину. 25 августа 2016 года в Сиэтле жюри присяжных признало Селезнева виновным по 38 из 40 пунктов обвинения.

19 апреля стало известно, что Селезнев признал вину. Однако сторона обвинения посчитала, что он не заслуживает снисхождения, несмотря на данные им показания. В поданном в суд меморандуме прокуроры назвали усилия Селезнева по сотрудничеству со следствием "запоздалыми".

21 апреля Федеральный суд в Сиэтле приговорил Селезнева к 27 годам лишения свободы. Судья Ричард Джонс заявил, что признание им вины уже после вердикта присяжных "не соответствовало ожиданиям суда". Прокуроры требовали для Селезнева 30 лет. При этом, как отмечалось в меморандуме, который прокуроры подали в суд, Селезневу по предъявленным пунктам обвинения могло грозить и пожизненное заключение.

Адвокат Игорь Литвак зачитал в суде заявление Селезнева, в котором он назвал приговор "незаслуженным" и "равносильным смертному", а также попросил помощи у российских властей. "Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю", - говорится в заявлении. Валерий Селезнев назвал приговор в отношении сына "предрешенным и людоедским".

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09.09.2017
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