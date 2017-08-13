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Также: Россия, Ближний Восток, Оружие, Мир, Право, Политика, Война, Общество | Персоны: Дмитрий Рогозин, Франц Клинцевич

новость СМИ: Россия в обход санкций ООН приняла у Ирана компоненты тяжелого вооружения

13.08.2017
Иранский Boeing на авиабазе Хмеймим. Спутниковый снимок; источник: welt.de
Иранский Boeing на авиабазе Хмеймим. Спутниковый снимок; источник: welt.de
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Москва в нарушение антииранских санкций Совбеза ООН приняла на обслуживание у Тегерана компоненты тяжелого наступательного вооружения. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Речь идет о резолюции № 2231, единогласно принятой Совбезом 20 июля 2015 года в связи с отказом Ирана от военной ядерной программы. Этот документ отменил масштабные санкции, введенные против Тегерана ранее, оговорив взамен ряд отдельных ограничений. В частности, резолюция запрещает без одобрения Совбеза "прямую или косвенную поставку... для использования в Иране или в его интересах любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем... или связанных с ними материальных средств, включая запасные части".

Между тем, передает Welt am Sonntag, в июне нынешнего года иранские самолеты дважды приземлялись на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Доставленные компоненты тяжелого вооружения далее были переправлены грузовиками на морскую базу России в Тартусе, помещены на российское грузовое судно "Спарта III" и вывезены в Новороссийск.

По информации сервиса VesselFinder, еще 5 августа "Спарта III" была в Тартусе, а 13-го числа она уже находится в Новороссийске.

Использованный путь поставок Welt am Sonntag называет "новым контрабандистским маршрутом". По данным издания, Москва и Тегеран будут использовать его и далее.

Компоненты какого именно вооружения Иран передал России, в публикации не уточняется.

Издание также напоминает, что в начале августа в Тегеране российский вице-премьер Дмитрий Рогозин подписал с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом предварительное соглашение об укреплении сотрудничества в сфере военных технологий. Как утверждается, оно заключено в ответ на новые санкции США.

Между тем, передает РИА "Новости", первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности единорос Франц Клинцевич опроверг информацию Welt am Sonntag. "Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах", - признал Клинцевич. Однако, добавил он, в соответствии с заключенными контрактами обслуживать эту технику обучили самих иранских специалистов.

Комментарии 17 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
13.08.2017
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