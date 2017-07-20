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Также: США, Здоровье, Мир, Общество, Политика | Персоны: Джон Маккейн, Дональд Трамп, Барак Обама

новость У Маккейна обнаружен рак мозга

20.07.2017
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
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У сенатора-республиканца от Аризоны Джона Маккейна обнаружена глиобластома - одна из наиболее агрессивных форм рака головного мозга, способная быстро распространяться в разные его участки. Об этом сообщает Reuters.

Диагноз поставлен по итогам биопсии кровяного сгустка, который образовался у 80-летнего Маккейна над левым глазом и в пятницу был удален хирургами больницы в Финиксе - столице Аризоны.

По сообщениям медиков, самочувствие Маккейна, уже выписанного домой, при его диагнозе неплохое. Теперь политик готовится проходить совмещенный курс химио- и радиотерапии. Как рассказала его дочь Меган Маккейн, держится он "максимально уверенно и спокойно".

У Маккейна не впервые диагностируют рак. С 2000 года ему как минимум трижды удаляли меланому - одну из форм рака кожи. Однако глиобластома, по отзывам медиков, фактически не поддается лечению и прогноз для больных с таким диагнозом в 100 процентах случаев неблагоприятный.

Президент США Дональд Трамп выпустил официальное заявление, в котором пожелал Маккейну скорейшего выздоровления. На известие откликнулся и экс-президент Барак Обама, который был соперником Маккейна на выборах 2008 года. "Рак не знает, кто ему противостоит. Задайте болезни жару, Джон", - написал он. Также слова поддержки Маккейну высказала бывший кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Маккейн - бывший летчик военно-морской авиации; его дед и отец были четырехзвездными адмиралами. В 1967-1973 годах находился в плену во Вьетнаме. В 1983-1987-м член Палаты представителей от Аризоны; с 1987-го - сенатор. С 2015-го возглавляет комитет верхней палаты по делам вооруженных сил.

Сенатор - резкий и последовательный критик режима Владимира Путина. Он, в частности, выступал за жесткие санкции против России и за предоставление Украине летального оружия. В конце мая Маккейн заявил, что Путин - более серьезная угроза, чем "Исламское государство".

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
20.07.2017
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