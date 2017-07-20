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новость СМИ: Трамп сворачивает поддержку сирийских повстанцев ЦРУ

20.07.2017
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
Сирийские повстанцы. Кадр видеозаписи
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Администрация президента США Дональда Трампа сворачивает скрытую программу обучения и вооружения умеренных сирийских повстанцев, которую вело ЦРУ. Об этом сообщили The Washington Post и позже Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Программа была запущена в 2013 году администрацией предыдущего президента Барака Обамы для свержения сирийского диктатора Башара Асада.

Решение свернуть ее приняли советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и директор ЦРУ Майк Помпео в преддверии встречи Трампа с Владимиром Путиным, состоявшейся 7 июля в кулуарах саммита G20 в Гамбурге.

Сообщается, что вопрос прекращения поддержки повстанцев не обсуждался Трампом и Путиным в ходе переговоров о перемирии на юго-западе Сирии. Вместе с тем один из чиновников заметил, что решение Вашингтона не является существенной уступкой, "но это сигнал Путину, что администрация хочет улучшить отношения с Россией".

Указывается, что программа ЦРУ оказалась малоэффективной, а часть подготовленных и вооруженных в ее рамках повстанцев в дальнейшем перешла в "Исламское государство" и другие радикальные группировки. Уже в администрации Обамы ряд чиновников выступал за прекращение поддержки умеренной сирийской оппозиции.

Сам Трамп, напоминает Reuters, еще до вступления в должность обещал свернуть поддержку Свободной сирийской армии и сосредоточиться на борьбе с ИГ.

В то же время другие программы поддержки сирийских повстанцев, также предполагающие подготовку, вооружение и поддержку с воздуха, остаются в действии, заметили чиновники.

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.07.2017
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