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Администрация президента Дональда Трампа ведет секретные переговоры с Россией о создании зон деэскалации на юго-западе Сирии, где действуют поддерживаемые США силы оппозиции. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Переговоры начались после апрельского визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, рассказали источники издания. Две встречи прошли на нейтральной территории, в Иордании. В них участвовали специальные представители США в антитеррористической коалиции Бретт Макгерк и Майкл Рэтни. Еще одна встреча должна была пройти на этой неделе в Аммане, но ее отменили из-за "проблем с планированием".

Отмечается, что в Пентагоне изначально с опасением относились к зонам деэскалации, поскольку считали их довольно дорогостоящими. Однако в Белом Доме сочли, что если введение таких зон будет успешным, их применение можно будет расширить на другие районы Сирии.

Как подчеркивает издание, секретность переговоров объясняется стремлением Белого дома наладить контакты с Москвой на фоне расследования российского вмешательства в американские выборы.

4 мая на переговорах в Астане был подписан меморандум о создании зон деэскалации. Спустя два дня он вступил в силу. Странами-гарантами перемирия стали Россия, Турция и Иран. В этих зонах, куда облегчен доступ гуманитарным организациям, запрещено применение любых видов оружия. Президент России Владимир Путин отмечал, что в зонах деэскалации будет запрет на полеты военной авиации. Однако вСША заявляли, что не собираются вносить коррективы в свои действия в Сирии из-за договоренностей России, Турции и Ирана.

Одна из зон деэскалации установлена в районе авиабазы Эт-Танф на юге Сирии рядом с границей с Иорданией. На этой базе спецназ США обучает повстанцев, воюющих с боевиками "Исламского государства". С середины мая войска коалиции во главе США уже трижды атаковали группы сирийских правительственных сил, продвигавшихся в сторону Эт-Танфа.