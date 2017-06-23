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новость КНДР: Смерть американского студента - "загадка для нас"

23.06.2017
Отто Уормбир. Кадр трансляции
Отто Уормбир. Кадр трансляции
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Власти КНДР назвали "загадкой" смерть американского студента Отто Уормбира, которого вернули в США в коме после 17 месяцев пребывания в северокорейских трудовых лагерях. "Тот факт, что Уормбир внезапно умер менее чем через неделю после возвращения в США в нормальном состоянии здоровья, представляет для нас такую же загадку", - цитирует Reuters слова представителя МИД страны.

В северокорейском дипломатическом ведомстве назвали "беспочвенной" версию смерти Уормбира в результате пыток и избиений, которым он подвергся в трудовых лагерях.

В заявлении Уормбира называют "жертвой политики стратегического терпения" бывшего президента США Барака Обамы, который не просил Пхеньян о его освобождении.

О смерти Уормбира стало известно 20 июня. В семье заявили, что причиной случившегося стало "чудовищное обращение северокорейских властей". Президент США Дональд Трамп в связи со смертью юноши осудил "жестокость северокорейского режима".

13 июня стало известно, что власти КНДР освободили Уормбира, приговоренного к 15 годам трудовых лагерей за "антигосударственные действия". На родину он вернулся в коме. По словам родителей студента, северокорейская сторона проинформировала их о том, что у их сына после суда в марте прошлого года диагностировали ботулизм. Позднее, как утверждали в КНДР, после приема снотворного Уормбир впал в кому.

"Мы хотим, чтобы мир знал, как мы и наш сын подверглись жестокому обращению и были терроризированы режимом-изгоем Северной Кореи. Мы очень благодарны, что он наконец будет с людьми, которые его любят", - говорилось в заявлении родителей студента, Фреда и Синди Уормбир.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предпринял усилия по освобождению Уормбира по распоряжению президента Трампа. В настоящее время Госдепартамент продолжает обсуждать с Пхеньяном освобождение еще троих граждан США, отметил Тиллерсон.

25 декабря 2015 года Уормбир приехал в составе туристической группы в КНДР из Пекина. Как утверждают северокорейские власти, ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.

Уормбира задержали и обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". 16 марта суд в Пхеньяне приговорил его к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. На суде американец признал свою вину. Была опубликована видеозапись процесса, где Уормбир, рыдая, заявляет, что стал "жертвой враждебной политики США в отношении КНДР" и "совершил самую серьезную ошибку в своей жизни".

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23.06.2017
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