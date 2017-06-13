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Власти КНДР освободили 22-летнего американского студента Отто Уормбира, приговоренного к 15 годам трудовых лагерей за "антигосударственные действия", сообщает CNN. Студент уже находится на пути в США, но состояние здоровья вызывает серьезные опасения.

По словам родителей Уормбира, северокорейская сторона проинформировала их о том, что у их сына после суда в марте прошлого года диагностировали ботулизм. Позднее, как утверждают в КНДР, после приема снотворного Уормбир впал в кому и с тех пор продолжает оставаться в таком состоянии.

"Мы хотим, чтобы мир знал, как мы и наш сын подверглись жестокому обращению и были терроризированы режимом-изгоем Северной Кореи. Мы очень благодарны, что он наконец будет с людьми, которые его любят", - говорится в заявлении Фреда и Синди Уормбир.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что предпринял усилия по освобождению Уормбира по распоряжению президента Дональда Трампа. В настоящее время Госдепартамент продолжает обсуждать с Пхеньяном освобождение еще троих граждан США, отметил Тиллерсон.

25 декабря 2015 года Уормбир приехал в составе туристической группы в КНДР из Пекина. Как утверждают севегокорейские власти, ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.

Уормбира задержали и обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". 16 марта суд в Пхеньяне приговорил его к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. На суде американец признал свою вину. Была опубликована видеозапись процесса, где Уормбир, рыдая, заявляет о том, что стал "жертвой враждебной политики США в отношении КНДР" и о том, что "совершил самую серьезную ошибку в своей жизни".

Начиная с 2009 года в Северной Корее по обвинениям в различных преступлениях, в том числе против государства, были задержаны свыше 10 граждан США. Их судьба становилась предметом торга с Вашингтоном.

Последний такой случай произошел в мае. 6 мая спецслужбы КНДР задержали американского гражданина Ким Хак Сона по закону о "приостановке враждебных действий против страны" Ким Хак Сон работал в Пхеньянском университете науки и технологий. Предыдущий задержанный американец корейского происхождения, 60-летний Ким Сан Док, которого власти КНДР лишили свободы в апреле, был сотрудником того же университета.