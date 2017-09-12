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новость В Ираке россиянин приговорен к смертной казни за участие в ИГ

12.09.2017
Центральный уголовный суд Ирака. Источник: iraqnam.blogspot.ru
Центральный уголовный суд Ирака. Источник: iraqnam.blogspot.ru
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Центральный уголовный суд Ирака в Багдаде приговорил гражданина России к смертной казни за участие в войне с правительственными силами на стороне "Исламского государства". Об этом сообщает Al Arabiya.

Как уточняет Sputnik, подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 4 Закона о борьбе с терроризмом.

Имя россиянина СМИ не уточняют.

Приговор может быть обжалован.

Россиянин воевал в составе батальона им. Абу Мусаба аз-Заркави. Исламиста задержали во время освобождения правобережной части Мосула, после того как он расстрелял все свои патроны. На допросах арестованный сообщил, что участвовал в войне с 2015 года.

Иракская армия освободила Мосул в начале июля после более чем восьмимесячных боев. Теперь исламисты в Ираке контролируют лишь небольшие, преимущественно сельские территории в пустыне к западу и югу от города. Население этих районов, однако, составляет десятки тысяч человек.

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12.09.2017
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