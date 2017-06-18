О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.261830.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.261830.html
Также: Ближний Восток, Происшествия, Право, Религия, Ксенофобия, Мир, Общество, Политика

новость Саудовские пограничники обстреляли иранских рыбаков, один погиб

18.06.2017
Корабль саудовской береговой охраны. Фото: newstodaypk.com
Корабль саудовской береговой охраны. Фото: newstodaypk.com
Реклама

Береговая охрана Саудовской Аравии обстреляла в Персидском заливе два иранских рыболовецких судна. Об этом в субботу сообщил иранский правительственный телеканал PressTV со ссылкой на директора погранслужбы МВД Маджида Ага-Бабаи.

Один рыбак погиб. Пуля попала ему в поясницу.

Иранские суда, рассказал чиновник, сбились с курса из-за сильного волнения в открытом море. При этом неизвестно, действительно ли рыболовы нарушили границу саудовских территориальных вод, подчеркнул Ага-Бабаи.

Действия саудитов чиновник расценил как бесчеловечные, а также противоречащие принципам морского права. По его словам, охрана не имела права открывать огонь, даже если рыбаки действительно оказались в территориальных водах Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия - один из мировых центров суннитского ислама. Иран - крупнейшее исламское государство, придерживающееся шиитской идеологии, которая противостоит суннизму.

Отношения Тегерана и Эр-Рияда серьезно ухудшились после гибели паломников в давке, случившейся в Мине, предместье Мекки, в сентябре 2015 года. Тогда погибли 4700 человек, включая 465 граждан Ирана. Ранее в том же месяце в Большой мечети Мекки упал подъемный кран. Жертвами инцидента стали свыше 100 паломников, ранения получили больше 200; иранцев среди погибших было 11, среди пострадавших - 32.

Тегеран тогда обвинил саудовские власти в некомпетентности.

2 января 2016 года в Саудовской Аравии по обвинению в терроризме был казнен известный шиитский проповедник и активист Нимр Бакр ан-Нимр. В ночь на 3 января толпа тегеранцев разгромила саудовское посольство. После этого Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.

7 июня нынешнего года террористы атаковали Исламский консультативный совет (парламент) Ирана и мавзолей основателя иранской теократии великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Погибли не меньше 13 человек; были раненые. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Между тем, передавал Reuters, иранские власти прозрачно намекнули, что считают причастными к атаке саудовские власти.

Комментарии 4 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.06.2017
новость Новости по теме
07.06.2017 В Тегеране террористы напали на парламент и мавзолей Хомейни →
30.11.2016 Страны - члены ОПЕК договорились уменьшить добычу нефти →
07.01.2016 Иран обвинил саудитов в налете на свое посольство в Йемене →
04.01.2016 Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном →
03.01.2016 В Тегеране толпа устроила погром в посольстве Саудовской Аравии →
02.01.2016 В Саудовской Аравии казнили 47 осужденных за терроризм →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
30036
Play own
День России за 7 минут
Реклама
Наши спонсоры
3584
11508
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Сухая голодовка Идрисова
Динар Идрисов. Фото с личной ФБ-страницы
статья Сезон охоты на Путина
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость "Маргинальные антикастристы" из Майами
Рауль Кастро и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
новость Столкновение в Тихом океане
На борту Fitzgerald после столкновения. Кадр CNN
РЕКЛАМА
Loading...
новость КНДР: российскую яхту освободили
Яхта Katalexa. Источник: youtube-канал "Новостной-24"
новость Марш равенства в Киеве
Участники Марша равенства в Киеве. Фото: Грани.Ру
в блоге Мужество росгвардейца
383
статья С Путиным скучно
Илья Мильштейн
новость Путин: На санкции ответим позже
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
в блоге Патриарх о скромной езде
383
новость Омоновец жалуетсяя на нападение
Омоновцы на Тверской 12.06.2017. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
статья Прямая линия: перлы
новость Явлинский против протестов
Григорий Явлинский. Фото: yabloko.ru
новость Иеговиста заставляют сменить веру
Собрание свидетелей Иеговы. Фото: jw-russia.org
в блоге Петербургский беспредел
59
новость Свердловское "Яблоко" против Ройзмана
Евгений Ройзман. Фото с сайта Znak.Com
в блоге Человеческое в Путине
383
новость Золотов: Призрак "цветных революций"
Виктор Золотов. Фото rosgvard.ru
новость Дачи семьи Путина в Биаррице
Вилла Кирилла Шамалова в Биаррице. Фото Ольги Кравец для "Медузы"
статья День России на Тверской: ВИДЕО, ФОТО
Фото Дмитрия Борко