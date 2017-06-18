Реклама

Береговая охрана Саудовской Аравии обстреляла в Персидском заливе два иранских рыболовецких судна. Об этом в субботу сообщил иранский правительственный телеканал PressTV со ссылкой на директора погранслужбы МВД Маджида Ага-Бабаи.

Один рыбак погиб. Пуля попала ему в поясницу.

Иранские суда, рассказал чиновник, сбились с курса из-за сильного волнения в открытом море. При этом неизвестно, действительно ли рыболовы нарушили границу саудовских территориальных вод, подчеркнул Ага-Бабаи.

Действия саудитов чиновник расценил как бесчеловечные, а также противоречащие принципам морского права. По его словам, охрана не имела права открывать огонь, даже если рыбаки действительно оказались в территориальных водах Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия - один из мировых центров суннитского ислама. Иран - крупнейшее исламское государство, придерживающееся шиитской идеологии, которая противостоит суннизму.

Отношения Тегерана и Эр-Рияда серьезно ухудшились после гибели паломников в давке, случившейся в Мине, предместье Мекки, в сентябре 2015 года. Тогда погибли 4700 человек, включая 465 граждан Ирана. Ранее в том же месяце в Большой мечети Мекки упал подъемный кран. Жертвами инцидента стали свыше 100 паломников, ранения получили больше 200; иранцев среди погибших было 11, среди пострадавших - 32.

Тегеран тогда обвинил саудовские власти в некомпетентности.

2 января 2016 года в Саудовской Аравии по обвинению в терроризме был казнен известный шиитский проповедник и активист Нимр Бакр ан-Нимр. В ночь на 3 января толпа тегеранцев разгромила саудовское посольство. После этого Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.

7 июня нынешнего года террористы атаковали Исламский консультативный совет (парламент) Ирана и мавзолей основателя иранской теократии великого аятоллы Рухоллы Хомейни. Погибли не меньше 13 человек; были раненые. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Между тем, передавал Reuters, иранские власти прозрачно намекнули, что считают причастными к атаке саудовские власти.