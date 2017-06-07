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В Тегеране в здании парламента Ирана неизвестные открыли стрельбу. Несколько человек получили ранения, сообщает агентство Tasnim.

В нападении участвовали четыре человека, вооруженные автоматами Калашникова и пистолетами. Огонь был открыт в коридоре, в то время как депутаты находились в зале заседания. По меньшей мере восемь человек получили ранения. По некоторым данным, один из них скончался от ран.

Здание парламента окружено силами безопасности. Ближайшая станция метро закрыто. По сообщению государственного агентства Press TV‏, силовики взяли ситуацию под контроль. По меньшей мере двое террористов задержаны.

Одновременно началась перестрелка в мавзолее аятоллы Хомейни на юге Тегерана. Ранены пять человек. Один из террористов совершил самоподрыв, второй убит. Еще один нападавший арестован.

Ответственность за теракты в Тегеране взяло на себя "Исламское государство", сообщает Интерфакс со ссылкой на иранское информагентство FARS.

Однопалатный парламент Ирана, Исламский консультативный совет, состоит из 290 депутатов. Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года. Кандидаты в депутаты утверждаются Советом стражей. Парламент занимается принятием законопроектов и бюджета, ратификацией международных договоров.

В сирийском конфликте Иран занимает сторону диктатора Башара Асада. Вооруженные отряды иранских "добровольцев" участвуют в боевых действиях на стороне правительственных войск.