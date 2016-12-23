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новость Жестокая посадка

Захватившие ливийский самолет угонщики согласились сдаться властям Мальты
23.12.2016
Угнанный самолет в аэропорту Мальты. Кадр видеозаписи
Угнанный самолет в аэропорту Мальты. Кадр видеозаписи
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Захватившие самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways двое угонщиков согласились освободить заложников и сдаться властям Мальты. Об этом сообщает Malta Today.

Самолет выполнял внутренний рейс из города Себа в столицу страны Триполи, но угонщик вынудил пилотов изменить курс. Лайнер совершил посадку на Мальте.

Как сообщал в твиттере премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, на борту лайнера находятся 111 пассажиров, в том числе 82 мужчины, 28 женщин и один ребенок, а также семеро членов экипажа.

Сообщаелось, что угонщик вооружен ручной гранатой. Он назвал себя сторонником свергнутого ливийского лидера Муамара Каддафи. Угонщик обещал отпустить пассажиров, если его требования будут выполнены. В чем они состоят, не сообщалось. Переговоры вел министр транспорта Ливии.

Позже стало известно, что угонщиков двое. Оба вооружены гранатами. Они угрожали взорвать самолет.

Самолет был запаркован на стоянке и окружен бойцами спецподразделений. Однако они держались на значительном расстоянии.

Аэропорт Мальты был закрыт. Вылеты рейсов были отложены, уже прошедшие паспортный контроль пассажиры возвращены в залы ожидания. Следующие на Мальту самолеты направлялись на аэродром Катанья на Сицилии.

В марте в Египте был захвачен самолет компании EgyptAir, выполнявший рейс из Александрии в Каир. На борту авиалайнера находился 81 пассажир. Угонщик, профессор истории Каирского университета Сейф ад-Дин Мустафа, потребовал посадить самолет на Кипре. Он выдвинул свои требования - освобождение женщин-заключенных в Египте.

В течение нескольких часов захватчик самолета отпустил всех находившихся на борту пассажиров, а затем сдался властям

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
23.12.2016

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