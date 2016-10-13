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новость США нанесли ракетные удары по территории Йемена

13.10.2016
Эсминец "Мейсон". Фото: ShipSpotting.com
Эсминец "Мейсон". Фото: ShipSpotting.com
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США нанесли нанесли ракетные удары по трем радиолокационным станциям в Йемене, находящимся под контролем повстанцев-хуситов. Как передает Би-Би-Си, об этом заявил представитель Пентагона Питер Кук.

"Эти ограниченные удары были нанесены в качестве меры самообороны, чтобы защитить наш персонал, наши корабли, а также свободу навигации в этом важном морском районе", - сказал Кук.

Он пояснил, что удары стали ответной мерой на пуск хуситами как минимум трех ракет в направлении американского эсминца "Мейсон" в Красном море.

США нанесли прямые удары по территории Йемена впервые после начала вооруженного конфликта в этой стране. По информации Пентагона, в результате ударов РЛС повстанцев были уничтожены.

В военном ведомстве отметили, что и в дальнейшем будут реагировать "на подобные угрозы своим кораблям и морским торговым перевозкам". "Мы продолжим поддерживать нашу свободу судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и других регионах по всему миру", - заключили в Пентагоне.

В марте 2015 года коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию против йеменских повстанцев-хуситов в помощь местным военным, лояльным экс-президенту страны Али Абдалле Салеху. В начале недели власти Саудовской Аравии признали, что один из самолетов возглавляемой Эр-Риядом коалиции нанес удар по участникам похоронной церемонии в столице Йемена Сане в прошлую субботу. Тогда погибли более 140 человек и свыше 525 пострадали.

Вскоре после удара по процессии хуситы выпустили ракеты в направлении американского корабля. Две ракеты упали рядом с эсминцем и сопровождающим его кораблем.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
13.10.2016

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