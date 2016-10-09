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Больше 140 человек погибли в субботу в столице Йемена Сане при авиаударе антихуситской коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией по зданию, где была организована траурная церемония. Об этом сообщает Reuters. Еще свыше 525 присутствовавших получили ранения.

В общественном здании на юге города проходило прощание с умершим в пятницу отцом Джаляля ар-Рувайшана, главы МВД в хуситском правительстве Йемена. Церемонию посетили сотни человек. В числе погибших как минимум двое чиновников. Присутствовал ли в зале во время налета сам министр, неизвестно.

По зданию было выпущено два снаряда. Один попал в саму постройку, из-за чего в помещении начался пожар. Другой взорвался рядом. По словам очевидцев, повсюду были разбросаны обугленные и изуродованные тела. Медики распространили призыв срочно сдавать кровь для пострадавших.

Как отмечается, это один из самых смертоносных одиночных авиаударов за все время войны коалиции с хуситами.

США резко осудили налет, подчеркнув, что программа поддержки антихуситской коалиции может быть пересмотрена. "Сотрудничество Соединенных Штатов с Саудовской Аравией в сфере безопасности не дает королевству карт-бланша, - заметил официальный представитель Совета национальной безопасности США Нед Прайс. - В свете этого и других недавних инцидентов мы инициировали немедленный пересмотр программы поддержки коалиции во главе с саудитами - поддержки, и так уже значительно сократившейся. Мы намерены скорректировать программу помощи с учетом американских принципов, ценностей и интересов, в числе которых достижение немедленного и устойчивого прекращения трагического конфликта в Йемене".

Между тем в коалиции категорически отвергают причастность к налету, заявляя о своей убежденности в том, что "следует поискать других виновников бомбардировки".

Ранее, однако, арабскую коалицию обвинили в нескольких атаках на больницы, в том числе развернутые "Врачами без границ", а также на школы, заводы и жилые дома. Эти налеты на протяжении последних полутора лет привели ко множеству жертв.

В августе "Врачи без границ" эвакуировали своих сотрудников из шести больниц на севере Йемена. Такой шаг был сделан после удара коалиции по одному из медицинских пунктов. При атаке погибли 19 человек.

Хуситы - шиитские боевики, поддерживаемые Ираном. В сентябре 2014 года они захватили Сану и начали продвижение в южные регионы страны. Президент Йемена Абд Раббух Мансур Хади в феврале 2015-го бежал в Аден, который был объявлен временной столицей.

В марте 2015 года ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией начал военную операцию против хуситов и за возвращение к власти Абд Раббуха. Коалиция оказывает сторонникам беглого президента поддержку с воздуха.

За полтора года войны более 10 тысяч человек погибли, а еще свыше 3 миллионов стали беженцами.

Новый виток войны начался в августе, когда организованные при поддержке ООН переговоры в Кувейте окончились безрезультатно.