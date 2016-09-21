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новость На израильское посольство в Турции совершено нападение

21.09.2016
Посольство Израиля в Анкаре. Фото: yazete.com
Посольство Израиля в Анкаре. Фото: yazete.com
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В Анкаре на посольство Израиля совершена попытка вооруженного нападения, сообщает The Jerusalem Post. Вооруженный ножом мужчина попытался прорваться на территорию дипмиссии, но был ранен турецким охранником.

"Персонал посольства находится в безопасности. Нападавший был ранен прежде чем достиг посольства", - сообщили в Министерстве иностранных дел Израиля.

По сообщениям турецких СМИ, нападавших было двое, они кричали "Аллаху акбар". Один из нападавших получил легкое ранение - охранник стрелял в ноги. Нападавшие задержаны. К месту происшествие было направлено много полицейских машин, дорога, ведущая к зданию посольства, перекрыта.

20 августа Парламент Турции одобрил соглашение о нормализации отношений с Израилем. Это открывает путь к полному восстановлению дипломатических отношений, между странами, разорванных из-за инцидента с "Флотилией свободы" в 2010 году.

Согласно условиям соглашения, Израиль должен выплатить порядка 20 миллионов долларов в качестве компенсации за смерть 10 турецких активистов, погибших в 2010 году в ходе рейда израильских военных на "Флотилию свободы". Анкара, в свою очередь, обязуется отказаться от уголовного преследования израильтян, ставших участниками инцидента.

Изначально Турция требовала снятие блокады с сектора Газа, однако итоговый вариант соглашения этого не предполагает. Тем не менее, согласно документу, Турция получит право оказывать гуманитарную помощь сектору Газа и строить там ряд объектов гражданского назначения.

Соглашение о нормализации отношений между двумя странами было подписано Турцией и Израилем в конце июня. Кабинет министров Израиля уже одобрил документ. Ратификация соглашения турецким парламентом была отложена из-за попытки военного переворота в стране 15 июля.

В 2010 году суда "Флотилии свободы" намеревались прорвать трехлетнюю блокаду сектора Газа. Помимо гуманитарного груза для жителей блокированного региона на судах находились более 600 активистов из европейских и арабских стран. Израиль отказался пропускать суда, предложив им разгрузиться в израильском порту. После того, как флотилия отказалась последовать требованиям властей, на суда высадился израильский спецназ. В результате инцидента погибли 10 человек.

Израиль настаивает на том, что активисты первыми атаковали спецназовцев и те вынуждены были защищаться. Эта информация подтверждается и кадрами видеозаписи операции по захвату судна. По данным израильских властей, "Флотилия свободы" под видом гуманитарного груза пыталась провести в Газу оружие.

Инцидент привел к разрыву дипломатических отношений между Израилем и Турцией.

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21.09.2016
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Елена Боннэр. Фото из личного архива

Море клеветы

Елена Боннэр, 04.06.2010

Если на таможне России или любой другой страны кто-то откажется от досмотра и при этом будет прорываться внутрь страны силой, в него будут стрелять. И никто не сочтет это превышением силы или как там это называется. Однако так называемое общественное мнение Израилю в этом отказывает. А представьте себе, сколько было бы убитых, если б эти "миротворцы" прорывались через Египет.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Мерзкий пир

Виталий Портников, 04.06.2010

Почему же арабов Газы стараются удержать во тьме и терроре их самозваные защитники на кораблях лжи и на экранах неправды? Может быть, потому что если и эти люди начнут жить по-человечески, будет гораздо труднее обвинить Израиль в их проблемах и средневековому чудищу антисемитизма придется искать новую пищу для своего мерзкого пира?
Елена Боннэр. Фото из личного архива

Об Израиле и мире

Елена Боннэр, 19.05.2009

Сегодня я испытываю тревогу и надежду. Тревогу – из-за нарастающего во всей Европе, а возможно, и шире, антисемитизма и антиизраилизма. И все же надежду, что страны и их руководители и люди повсюду вспомнят и примут этический завет Сахарова: "В конечном итоге нравственный выбор оказывается самым прагматичным".

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