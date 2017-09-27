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новость СМИ: В Испании по делу главаря тамбовских Петрова задержаны 11 россиян

27.09.2017
Арнольд Спиваковский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
Арнольд Спиваковский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
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В испанской провинции Малага в понедельник были задержаны 11 россиян, которых считают причастными к деятельности главаря Тамбовской преступной группировки Геннадия Петрова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ФСБ и СКР.

Как утверждают в ФСБ, нынешние задержания - продолжение операции "Оса", проводившейся в 2005 году. Согласно фабуле дела, расследуемого испанскими правоохранителями, Петров со своими подручными организовал в стране сеть подставных фирм, на которые была оформлена недвижимость. Эта недвижимость неоднократно перепродавалась по все более высоким ценам - таким образом тамбовские отмывали деньги, незаконно нажитые за пределами Испании.

Сумма легализованных средств, по информации собеседника РБК в спецслужбе, превышает 30 миллионов евро.

В ходе обысков в понедельник у подозреваемых были изъяты компьютерные носители информации, мобильники и оружие. У некоторых задержанных также арестовали машины.

Между тем малажская газета Sur накануне передавала несколько иную информацию, связывая задержанных не с Тамбовской, а с Солнцевской группировкой.

Как говорилось в публикации, задержания прошли в четырех городах местности Коста-дель-Соль (Солнечный Берег) - это Михас, Эстепона, Марбелья и Пуэрто-Банус. По именам были названы двое подозреваемых. Первый из них - владелец футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг. Второй - экс-гендиректор гостиничного комплекса "Космос" и бывший председатель совета директоров гостиничного объединения "Интурист" Арнольд Спиваковский, известный также под фамилией Тамм. Спиваковского Sur назвала одним из главарей Солнцевской группировки.

Главарь тамбовских Петров и еще несколько россиян были задержаны в Испании в 2008 году в ходе операции "Тройка". До 2010 года Петров находился в тюрьме, затем был освобожден под залог. В 2012-м ему было разрешено выехать в Россию на лечение. В Испанию Петров не вернулся и с тех пор живет в Петербурге.

В декабре 2015 года испанские власти предъявили 26 лицам - как подданным своего короля, так и гражданам России - обвинения в причастности к Тамбовской группировке и отмывании на территории страны доходов от контрабанды, торговли оружием и "торговли связями". В числе обвиняемых по делу оказались Петров, депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Резник и его жена Диана Гиндин, замглавы Госнаркоконтроля Николай Аулов, бывший зампред Следственного комитета при прокуратуре (СКП, предшественник нынешнего СКР) Игорь Соболевский. В начале мая испанский суд выдал международные ордера на арест ряда фигурантов, в том числе Резника и Аулова. Ордер на арест Резника позже был отменен после апелляции единороса.

В числе доказательств в деле присутствуют аудиозаписи множества телефонных разговоров Петрова с подельниками. Один из собеседников бандита, некий Слава, - это, по мнению прокуроров, Резник. В деле также содержится информация о 78 телефонных разговорах Петрова с Ауловым в 2006-2008 годах. В числе обсуждавшихся тем - задержание милиционеров, вставших на пути у Петрова, и помощь различным фирмам в получении лицензий.

В ходе прослушки телефонных разговоров Петрова выяснилось также, что в середине 2000-х он поддерживал отношения с бывшим министром обороны Анатолием Сердюковым, экс-премьером Виктором Зубковым, а также участвовал в продвижении Александра Бастрыкина на должность председателя СКП.

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27.09.2017
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