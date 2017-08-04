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Также: Европа, Право, Криминал, Россия, Политика, Мир, Общество, Происшествия | Персоны: Борис Березовский

новость Британия отказалась выдать России зятя Березовского

04.08.2017
Георгий Шуппе. Фото с личной ФБ-страницы
Георгий Шуппе. Фото с личной ФБ-страницы
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Магистратский суд Вестминстера отказался выдать России бизнесмена Георгия (Егора) Шуппе, зятя покойного олигарха Бориса Березовского. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По каким мотивам принято такое решение, пока неизвестно.

Российские правоохранители могут до 18 августа обжаловать отказ в экстрадиции.

Шуппе заочно арестован и объявлен в международный розыск российским судом с января 2015 года.

В феврале в Риме до рассмотрения российского запроса на экстрадицию был арестован проходящий по одному делу с Шуппе его бывший деловой партнер Михаил Некрич. В последние годы Некрич жил в Швейцарии, а поездку в Италию совершил, будучи уверенным, что "проблема снята и ему ничего не грозит".

В России Шуппе и Некрича обвиняют в попытке хищения собственности магната Александра Минеева и организации его убийства в январе 2014 года. Минеев в 1990-е годы основал сети магазинов "Партия" и "Домино", а в 2000-е переехал в Лондон и жил на доходы от коммерческой недвижимости. Бизнесмену принадлежал 21 объект недвижимости в Москве и Петербурге общей стоимостью в один миллиард долларов.

Сам Шуппе считает дело сфабрикованным и настаивает, что его преследуют по политическим мотивам.

Согласно фабуле дела, Шуппе, Некрич и еще несколько фигурантов попытались перерегистрировать помещения, которыми владел Минеев, на свои офшоры.

Узнав о проблемах с собственностью, Минеев вернулся из Британии, где провел больше 10 лет, в Россию и подал иски об аннулировании сделок со своей недвижимостью. Вскоре после этого, 21 января 2014 года, он был убит киллером в подмосковном Королеве.

Шуппе и Некрич стали фигурантами дела, когда про них на допросе рассказал еще один обвиняемый, Дмитрий Куриленко. Российские СМИ утверждали, что Куриленко представлялся генералом одной из разведслужб. Впоследствии Куриленко отказался от показаний против Шуппе и Некрича. "Коммерсант" писал, что Куриленко оговорил других фигурантов в надежде на сделку со следствием, однако ему было отказано. В дальнейшем в доказательство виновности Шуппе и Некрича следствие активно ссылалось на показания Куриленко, присовокупив к ним также аналогичные признания некого "анонимного свидетеля".

В настоящее время все фигуранты дела, находящиеся в России, остаются под подпиской о невыезде или под домашним арестом. Кто сейчас контролирует недвижимость Минеева, неизвестно.

Шуппе был женат на дочери Березовского от первого брака с Ниной Коротковой. Сейчас Шуппе и Екатерина Березовская в разводе. Шуппе в течение некоторо времени был деловым партнером олигарха. В 1990-е предприниматель основал "Ситилайн" - это крупнейший по тем временам интернет-провайдер. Сейчас Шуппе занимается венчурными инвестициями.

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04.08.2017
в блоге Блоги
7612
Михаил Ямпольский 24.03.2013
в блоге Титаны и карлики
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Некрологическая загадка

Владимир Абаринов, 27.03.2013

Если Березовский убит, то по чьему заказу? Прежде всего под подозрением Путин, для которого Березовский был объектом личной вендетты. Контраргументы тоже не лишены логики. Говорят, что Березовский серьезной угрозы для Путина уже не представлял. В то же время Кремль продолжал его демонизировать. А теперь у Кремля возникнут трудности с кастингом на роль главного злодея.
Фрагмент работы Сергея Калинина со страницы Бориса Березовского в Facebook

Россия без Березовского

Илья Мильштейн, 24.03.2013

Математик по профессии, он сводил хомо сапиенс к простой формуле, явно не догадываясь о сложности человеческого устройства. И о том, что благодарность, купленная за деньги, легко вытесняется завистью, ненавистью, злобой. Оттого вечно был обречен на разочарования и потери – в отношениях с Коржаковым, Таней-Валей, Лебедем, Волошиным, Абрамовичем, Луговым, Путиным.
Борис Березовский. Кадр НТВ

Обвиняемый и потерпевший

Александр Подрабинек, 24.03.2013

Как-то Березовский сказал мне: "Мы хотели построить криминальное государство, и мы построили его". Потом, увидев, что из этого вышло, он с таким же азартом начал разрушать то, что раньше с таким упорством создавал. Он приложил немало усилий к тому, чтобы Владимир Путин стал президентом страны, а увидев результат, ужаснулся и начал бороться против того, за что раньше ратовал.
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