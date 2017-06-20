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Европейский суд по правам человека признал дискриминационным и нарушающим право на свободу самовыражения российский закон о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Страсбургский суд удовлетворил жалобы ЛГБТ-активистов Николая Баева, Алексея Киселева и основателя движения московского гей-прайда Николая Алексеева. Все они привлекались в России к административной ответственности ответственности по гомофобному закону, а также по аналогичным региональным нормам, принятым в Рязанской и Архангельских областях и Петербурге.

ЕСПЧ счел, что эти законы нарушают статью 10 Европейской конвенции о правах человека (свобода выражения мнения), а также статью 14 (запрещение дискриминации).

Суд обязал Россию выплатить заявителям в общей сложности более 49 тысяч евро компенсации и судебных издержек.

30 июня 2013 года Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Ранее документ был в трех чтениях одобрен Госдумой и поддержан Советом Федерации. Закон запрещает распространение информации о "привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений" и "социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений", а также "навязывание информации, вызывающей интерес к таким отношениям". Слово "гомосексуализм", присутствовавшее в ранней редакции документа, в дальнейшем было из него исключено.

Закон устанавливает штрафы для граждан в размере 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. За те же деяния с применением СМИ или интернета для граждан предполагается штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - штраф 1 миллион рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Для иностранцев помимо штрафов предусмотрены выдворение за пределы России, которому может предшествовать арест на срок до 15 суток.

В ходе обсуждения законопроекта в Госдуме противники дискриминации проводили у здания нижней палаты акции "День поцелуев". Манифестантов задерживала полиция; кроме того, они подвергались нападениям гомофобов, в том числе православных активистов.