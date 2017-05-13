О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.260898.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.260898.html
Также: Европа, США, Россия, Война, Мир, Политика

новость США усилят военный потенциал в Балтийском регионе

13.05.2017
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
Бен Ходжес. Фото: eur.army.mil
Реклама

США усилят военный потенциал в Балтийском регионе и продолжат участвовать в проводящихся там учениях. Об этом командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил на пресс-конференции в Таллине, сообщает Postimees.

На просьбу прокомментировать обещание министра обороны США Джеймса Мэттиса при необходимости усилить военный потенциал в Балтийском регионе, Ходжес ответил: "Этим мы сейчас и занимаемся".

"У нас здесь уже бригада бронетехники, - добавил Ходжес. - В конце сентября из Германии, с базы Графенфер сюда прибудет воздушно-десантный батальон, который примет участие в учениях тактической группы НАТО".

Решение альянса сформировать в Балтийских странах и Польше тактические группы на уровне батальона заметно повысили эффективность мер сдерживания, осуществляемых союзниками, подчеркнул генерал. "Я как офицер сухопутных войск всегда хотел видеть улучшение инфраструктуры с целью повысить скорость перемещения войск. Свою роль здесь играет и дипломатия - тут Балтийские страны и Польша хорошо справились со своей задачей", - сказал Ходжес.

Ходжес пообещал, что США продолжат участвовать в проводящихся в регионе международных учениях и в их организации. "В сентябре у нас учения в Швеции, сейчас в Эстонии проводятся маневры "Весенний шторм". В июне состоятся учения Sabre Strike", - отметил генерал.

8 мая в Эстонии начались традиционные учения Сил обороны "Весенний шторм". В этом году в них примут участие почти 9000 человек, в том числе около 2300 военнослужащих из 13 зарубежных стран. Более 800 человек будут представлять командующая боевой группой НАТО Великобритания. Германия прислала в Эстонию около 400 военнослужащих. В состав боевой группы НАТО также входят около 300 дислоцированных в Эстонии французских военных. Подразделения на уровне роты будут представлять США, Латвию и Литву.

В учениях участвуют военнослужащие из Канады, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Украины и Грузии, бронетехника, а также самолеты США, Польши, Бельгии и Испании.

В ходе учений, которые продлятся три недели, будет оцениваться способность солдат вести боевые действия, проверяться уровень их боевой подготовки, а также взаимодействие пехоты с различными видами вооруженных сил и союзниками, деятельность штабов и подразделений. Учения "Весенний шторм" должны закончиться 26 мая.

18 марта стало известно, что в Эстонию прибыли первые военнослужащие группы быстрого реагирования НАТО. Батальонная группа, которую разместят в стране, будет насчитывать 1200 военнослужащих.

8 июля главы 28 государств на саммите НАТО в Варшаве приняли решение усилить военное присутствие в восточной части альянса. В Польше, Эстонии, Латвии и Литве на ротационной основе будут размещены четыре многонациональных батальона.

Лидеры также приняли решение о первоначальной боевой готовности (Initial Operational Capability) системы ЕвроПРО. Кроме того, киберпространство признано новой оперативной областью. Страны НАТО будут уделять больше внимания компьютерной безопасности и защите от кибератак. Участники саммита также подтвердили готовность тратить больше средств на оборону.

Глава альянса Йенс Столтенберг при этом подчеркнул, что "НАТО не представляет никакой угрозы ни для какой страны" и продолжает искать пути конструктивного диалога с Россией.

Комментарии 35 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
13.05.2017
новость Новости по теме
08.05.2017 В Эстонии начались крупнейшие учения с участием союзников по НАТО →
25.04.2017 США отправят в Эстонию истребители F-35 →
18.03.2017 В Эстонию прибыли первые военнослужащие группы быстрого реагирования НАТО →
16.02.2017 НАТО: Диалог с Россией должен сопровождаться усилением мер сдерживания →
06.10.2016 Эстония разработает концепцию гражданской обороны на случай военного нападения →
23.08.2016 США дополнительно разместят в Восточной Европе еще одну бронебригаду →
09.07.2016 НАТО обещает усилить поддержку Украины и Грузии →
08.07.2016 В НАТО решили усилить военное присутствие в восточной части альянса →
08.07.2016 НАТО и ЕС подписали декларацию о совместном противостоянии угрозам с востока и юга →
08.06.2016 В Эстонию для участия в учениях Saber Strike прибыли американские подразделения →
03.06.2016 На Балтике начались учения НАТО Baltops-2016 →
Фото и Видео
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29015
Play own
Дед Пихто о поэзии экстремизма
28732
Play own
Дело Севастиди в Верховном суде
Реклама
Выбор читателей
новость Атака вируса-вымогателя
Скриншот заставки вируса WannaCry
статья Украина обогнала Россию
Виталий Портников
новость Ракеты на "Кузнецове" менять не будут
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
статья Исповедь украинского командира
в блоге ЛНР: быт и нравы
435
РЕКЛАМА
Loading...
статья Бога нет
Александр Скобов
в блоге Курс на заграницу
383
статья РПЦ, Соколовский и Рунет
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Митинг за пятиэтажки без политики
Хрущевка. Фото с сайта www.fashionista.ru
новость Дело Шпакова направлено в суд
Александр Шпаков на акции 26 марта
новость Водка подорожала
Производство водки. Фото: vodka-lab.ru
новость Продуктовые карточки введут в 2018-м
Денис Мантуров. Фото: minpromtorg.gov.ru
новость Кремль: Верните посольские дачи
Юрий Ушаков. Фото: er.ru
новость Активисты SERB донесли на Кулия
Юрий Кулий в суде 12 мая. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
статья Ловца покемонов отпустили
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Опасный маневр Су-27
Истребитель-перехватчик Су-27. Фото: mil.ru
в блоге Убийство Немцова: вранье в суде
7
статья С Путиным и Моторолой: ВИДЕО
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру
новость ВЦИОМ: Россияне уважают Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото пресс-службы Кремля
новость Навальный вернулся в Москву
Алексей Навальный после операции. Фото из личного Инстаграма