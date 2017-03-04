О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.259221.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.259221.html
Также: Европа, Украина, История, Мир, Общество, Политика

новость Единый учебник истории

Парламент Португалии признал Голодомор геноцидом украинского народа
04.03.2017
Жертва голодомора. Фото с сайта www.golodomor.org.ua
Жертва голодомора. Фото с сайта www.golodomor.org.ua
Реклама

Парламент Португалии поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов на Украине геноцидом украинского народа. Документ опубликован на сайте парламента.

Португальский парламент осуждает Голодомор и признает его "геноцидом, организованным тоталитарным коммунистическим режимом Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан", отмечается в документе. Кроме того, резолюция призывает "осудить все формы тоталитаризма и преступления против человечества, такие как те, что случились в тридцатые годы на Украине".

Резолюцию предложила Социал-демократическая партия Португалии. Как заявил ее представитель Телмо Коррейа, "жертвами коммунизма стали больше человек, чем жертвами нацизма". Представители Соцпартии возражали, что нельзя приравнивать друг к другу нацизм и коммунизм, "поскольку они несопоставимы". В итоге большинство социалистов при голосовании воздержалось. Депутаты от Португальской компартии проголосовали против резолюции.

К настоящему времени украинский Голодомор признали парламенты 19 стран, в том числе США, Канады, Австралии, Австрии, Италии, Польши, Чехии, Венгрии.

7 декабря Верховная рада обратилась к демократическим странам мира с просьбой признать Голодомор геноцидом украинского народа. "Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за пределы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессий в отношении несогласных умышленно создал для украинцев такие жизненные условия, рассчитанные на их физическое уничтожение. Такая политика режима - преступление против человечности согласно Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - говорилось в обращении. Сегодня Украина снова стала "жертвой агрессии сталинских последователей из Кремля", подчеркивалось документе.

Верховная рада выразила глубокую благодарность всем тем, кто "прорывал выстроенный коммунистическим тоталитарным режимом железный занавес пропаганды и лжи", кто по крупицам восстанавливал правду о Голодоморе. Также украинский парламент выразил благодарность всем государствам мира, которые сегодня поддерживают Украину в противостоянии с агрессором.

На Украине массовый голод 1932-1933 годов был признан геноцидом в 2006 году. В мае 2009 года по факту данного преступления было возбуждено уголовное дело. Чуть позже Служба безопасности Украины опубликовала список советских деятелей, которых назвали виновниками Голодомора. В январе 2010 года Апелляционный суд Киева признал семерых человек виновными в организации геноцида украинцев. Среди них, в частности, оказались генсек ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов, а также ряд других высокопоставленных чиновников того времени. Дело было закрыто, так как все виновные уже скончались.

Оставить комментарий Обсудить
04.03.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 17.12.2014
в блоге Голодомор как миграция
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Голодоморальный спор

Илья Мильштейн, 03.04.2008

Александр Исаевич прав: "геноцид" в диалоге между Москвой и Киевом – это сегодня чистое политиканство. Агитпроп. Москали изводили нас голодом, а теперь не желают каяться. Это взгляд, равно противоречащий исторической правде, международным законам и здравому смыслу.
Елена Калужская

Геноцид входит в быт

Елена Калужская, 10.10.2008

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин повторял слово "геноцид" применительно к Южной Осетии, потому что родина приказала. А глава инициативной группы жителей Южного Бутова Владимир Жирнов искренне говорил что правительство Москвы подвергает геноциду "коренных москвичей".

новость Новости по теме
07.12.2016 Верховная рада призвала страны мира признать Голодомор геноцидом →
09.04.2015 На Украине открыли доступ к архивам советских репрессивных органов →
27.11.2010 Янукович назвал Голодомор "настоящим Армагеддоном" →
14.06.2010 На Януковича подали в суд за отрицание Голодомора →
28.04.2010 ПАСЕ: Сталинский режим повинен в массовом голоде 1930-х годов →
28.04.2010 ПАСЕ отказалась признать голодомор геноцидом украинского народа →
14.01.2010 Ющенко инициирует создание Международного трибунала по коммунизму →
11.10.2009 Ющенко: Надо избавиться от коммунистических символов →
15.06.2009 СБУ: Голодомор осуществлялся украинскими властями →
18.11.2008 РПЦ: Голодомор - не геноцид →
28.11.2006 Верховная рада признала голодомор геноцидом →
14.11.2006 Российский МИД не признал голодомор геноцидом →
Фото и Видео
28603
Play own
Акция памяти Немцова в Киеве
28602
Play own
Марш против оккупации Крыма
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Димино счастье
Виталий Портников
новость В Сирии ранен российский генерал
Петр Милюхин. Фото: orientir.milportal.ru
новость Фийон лишается поддержки
Франсуа Фийон. Фото: fillon2017.fr
новость Песков: Навальный - осужденный гражданин
Дмитрий Песков и Наталья Тимакова. Фото: piter.tv
статья Американский дурдом
РЕКЛАМА
Loading...
новость Хмурого окончательно опознали
Сергей Дубинский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
статья Судья Давыдов и зек Пичугин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Аргумент Пескова
383
в блоге Кроссовки и подтяжки
383
статья Ксения Чернега и ее друзья
Николай Митрохин. Фото из личного архива
в блоге Донбасс - добыча Путина
59
новость Рогозин-младший перейдет в ОАК
Алексей Рогозин. Фото: newstula.ru
новость ФБК о дворцах Медведева
Обложка доклада ФБК. Фото: dimon.navalny.com
новость Блогер пожаловался в ЕСПЧ
Германские офицеры и советский командир. Брест, 1939 г. Фото: Wikipedia
новость Сешнс взял самоотвод
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость Сокурсник открестился от Медведева
Илья Елисеев. Фото: dimon.navalny.com
новость Первая диссертация по теологии
Логотип Общецерковной аспирантуры и докторантуры
новость ДНР разрывает связи с Украиной
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
новость Меры против пыток не примут
Избитый Денис Выржиковский перед смертью. Фото: openinform.ru
новость МК спасает Лебедева
Вячеслав Лебедев. Фото: vsrf.ru