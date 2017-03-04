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Парламент Португалии поддержал резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов на Украине геноцидом украинского народа. Документ опубликован на сайте парламента.

Португальский парламент осуждает Голодомор и признает его "геноцидом, организованным тоталитарным коммунистическим режимом Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан", отмечается в документе. Кроме того, резолюция призывает "осудить все формы тоталитаризма и преступления против человечества, такие как те, что случились в тридцатые годы на Украине".

Резолюцию предложила Социал-демократическая партия Португалии. Как заявил ее представитель Телмо Коррейа, "жертвами коммунизма стали больше человек, чем жертвами нацизма". Представители Соцпартии возражали, что нельзя приравнивать друг к другу нацизм и коммунизм, "поскольку они несопоставимы". В итоге большинство социалистов при голосовании воздержалось. Депутаты от Португальской компартии проголосовали против резолюции.

К настоящему времени украинский Голодомор признали парламенты 19 стран, в том числе США, Канады, Австралии, Австрии, Италии, Польши, Чехии, Венгрии.

7 декабря Верховная рада обратилась к демократическим странам мира с просьбой признать Голодомор геноцидом украинского народа. "Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за пределы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессий в отношении несогласных умышленно создал для украинцев такие жизненные условия, рассчитанные на их физическое уничтожение. Такая политика режима - преступление против человечности согласно Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - говорилось в обращении. Сегодня Украина снова стала "жертвой агрессии сталинских последователей из Кремля", подчеркивалось документе.

Верховная рада выразила глубокую благодарность всем тем, кто "прорывал выстроенный коммунистическим тоталитарным режимом железный занавес пропаганды и лжи", кто по крупицам восстанавливал правду о Голодоморе. Также украинский парламент выразил благодарность всем государствам мира, которые сегодня поддерживают Украину в противостоянии с агрессором.

На Украине массовый голод 1932-1933 годов был признан геноцидом в 2006 году. В мае 2009 года по факту данного преступления было возбуждено уголовное дело. Чуть позже Служба безопасности Украины опубликовала список советских деятелей, которых назвали виновниками Голодомора. В январе 2010 года Апелляционный суд Киева признал семерых человек виновными в организации геноцида украинцев. Среди них, в частности, оказались генсек ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов, а также ряд других высокопоставленных чиновников того времени. Дело было закрыто, так как все виновные уже скончались.