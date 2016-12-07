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Верховная рада обратилась к демократическим странам мира с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает УНИАН. За документ проголосовали 233 депутата из 310 зарегистрировавшихся.

"Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за пределы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессий в отношении несогласных умышленно создал для украинцев такие жизненные условия, рассчитанные на их физическое уничтожение. Такая политика режима - преступление против человечности согласно Конвенции ООН от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", - говорится в обращении.

Сегодня Украина снова стала "жертвой агрессии сталинских последователей из Кремля", - подчеркивается документе. "Украина противостоит не только агрессии с востока, но и масштабному информационному нашествию, построенному на лжи. Агрессор снова строит стену пропаганды, чтобы скрыть свои преступления. И сегодня, как и восемь десятков лет тому назад, Украине нужны слова правды, чтобы мир знал", - говорится в обращении.

Верховная рада выразила глубокую благодарность всем тем, кто "прорывал выстроенный коммунистическим тоталитарным режимом железный занавес пропаганды и лжи", кто по крупицам восстанавливал правду о Голодоморе. Также украинский парламент выразил благодарность всем государствам мира, которые сегодня поддерживают Украину в противостоянии с агрессором.

На Украине массовый голод 1932-1933 годов был признан геноцидом в 2006 году. В мае 2009 года по факту данного преступления было возбуждено уголовное дело. Чуть позже Служба безопасности Украины опубликовала список советских деятелей, которых назвали виновниками Голодомора. В январе 2010 года Апелляционный суд Киева признал семерых человек виновными в организации геноцида украинцев. Среди них, в частности, оказались генсек ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов, а также ряд других высокопоставленных чиновников того времени. Дело было закрыто, так как все виновные уже скончались.