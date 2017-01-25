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Трибунал Суда Евросоюза отказал в удовлетворении иска российского концерна НПО "Алмаз-Антей" об отмене ограничительных мер в виде заморозки финансовых активов предприятия. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Это первое решение по иску российского юридического лица, подпавшего под европейские санкции в связи с ситуацией на востоке Украины.

"Трибунал отклоняет иск "Алмаз-Антея" и подтверждает таким образом замораживание фондов этого предприятия", - отмечается в документе. Госпредприятие "Алмаз-Антей", производя противовоздушное вооружение, в частности, ракеты "земля-воздух", "которые поставлялись российской армии" и, в свою очередь, "властями РФ - сепаратистам на востоке Украины", способствовало дестабилизации в этой стране, счел суд.

В коммюнике подчеркивается, что от Совета ЕС, наложившего эти санкции на концерн, не требуется прямых доказательств того, что произведенное им оружие использовалось сепаратистами. Как полагает трибунал условиях военного конфликта трудно установить ответственность и тип применяемого сторонами оружия. "Наличие простого риска того, что организация предпринимает неправомерные действия, может быть достаточным для вынесения решения о замораживании его фондов", - говорится в решении трибунала.

Впервые ограничительные меры против "Алмаз-Антея" были введены 30 июля 2014 года. Концерн при очередном расширении списка оказался под санкциями, направленным "против действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС, а их активы в Евросоюзе заморожены.

В сентябре 2014 года "Алмаз-Антей" оказался и под секторальными санкциями, введенными месяцем ранее в связи с приписываемыми России действиями по дестабилизации Украины. Европейским компаниям было запрещено поставлять продукцию двойного назначения девяти российским предприятиям, в число которых вошел "Алмаз-Антей".

"Алмаз-Антей", в частности, производит ЗРК "Бук". Международная следственная группа установила, что 17 июля 2014 года малайзийский Boeing-777 был сбит ракетой комплекса "Бук", находившегося в шести километрах от города Снежное. Эта территория тогда находилась под контролем боевиков ДНР. "Бук" на Украину доставили из России, а после атаки вернули.