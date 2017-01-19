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новость Горбачев подтвердил получение повестки на суд в Литву

19.01.2017
Михаил Горбачев. Кадр интервью Би-Би-Си 07.03.13
Михаил Горбачев. Кадр интервью Би-Би-Си 07.03.13
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев подтвердил получение повестки в Вильнюсский окружной суд на допрос в качестве свидетеля по делу о подавлении советскими войсками протестов 13 января 1991 года. Как передает Delfi.Lt, об этом на слушаниях в четверг сообщила судья Айнора Корнелия Мацявичене.

Как рассказала судья, политику направили одновременно три повестки: традиционной почтой на адрес Горбачев-фонда, электронной почтой, а также по линии Минюста. В повестках указывались даты ближайших судебных заседаний, выражалось согласие провести допрос по видеосвязи и предлагалось указать контактное лицо, с которым суд мог бы связаться относительно предстоящего допроса.

Ответ в суд пришел из Горбачев-фонда. В бумаге, подписанной лично бывшим советским лидером, говорилось, что повестка получена 28 декабря.

Однако никаких иных сведений в письме не содержалось. В частности, Горбачев не пояснил, готов ли он лично прибыть в Литву или намерен давать показания по видеосвязи.

О намерении судьи Мацявичене допросить Горбачева стало известно в 17 октября. На вызове политика в суд настаивал потерпевший Робертас Повилайтис, отец которого Аполинарис Повилайтис погиб при подавлении протестов. Повилайтис-младший требовал от прокуратуры начать в отношении экс-президента СССР отдельное расследование и присвоить бывшему советскому лидеру статус специального свидетеля. Такой статус обязывал бы Горбачева лично прибыть на допрос в Вильнюс.

Прокуроры, однако, возразили, что имеющаяся информация не позволяет заподозрить Горбачева в том, что было ему известно о намерении использовать армию для подавления протестов и что он не принял мер для предотвращения силовых акций. Поэтому бывшего советского лидера было решено допросить в статусе обычного свидетеля.

Литва с 1992 года пытается получить показания экс-президента СССР по делу о преступлениях против демонстрантов, однако тот до сих пор отказывался общаться с правоохранителями. В мае 2011 года Генпрокуратура страны обратилась за содействием к российским властям, чтобы те самостоятельно провели допрос Горбачева по делу. Однако политик допрошен так и не был.

Сейчас Вильнюсский окружной суд рассматривает часть дела о подавлении протестов. На скамье подсудимых находятся двое - бывшие советские офицеры Геннадий Иванов и Юрий Мель; еще свыше 60 лиц, живущих за границей, преимущественно в России, судят заочно. Всем обвиняемым инкриминированы военные преступления и преступления против человечности. В деле почти 500 пострадавших и около 1000 свидетелей. Объем дела - 709 томов, из которых один лишь обвинительный акт занимает 13 томов.

В ночь на 13 января 1991 года советские войска провели штурм Вильнюсской телебашни и здания телерадиокомитета Литвы. Погибли 14 демонстрантов. 31 июля того же года на таможенном посту Мядининкай на границе с Белоруссией были убиты семеро полицейских и таможенников, охранявших границу Литвы, еще не признанной Советским Союзом.

В августе 1999 года были осуждены пятеро обвиняемых в разгоне демонстрантов в Вильнюсе. Всем им вменили создание антигосударственных организаций, а троим обвиняемым - также призывы к насильственному нарушению суверенитета Литвы. Осужденные обжаловали приговор в ЕСПЧ, однако суд их жалобы отклонил.

В январе 2016 года стало известно, что Генпрокуратура Литвы заочно предъявила обвинение экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову. Как утверждается в обвинительном акте, в конце 1990 года Язов вместе с ныне покойными главой МВД Борисом Пуго, председателем КГБ Владимиром Крючковым, а также секретарем и членом политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным создал группу из 160 военных и политиков для возвращения Литвы в состав СССР. В январе 1991-го, утверждает прокуратура, эта группа и устроила силовую акцию.

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19.01.2017

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