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Также: Россия, Европа, Украина, Мир, Политика | Персоны: Михаил Горбачев

новость Горбачев допустил создание нового Союза в границах СССР

13.12.2016
Михаил Горбачев. Кадр интервью Би-Би-Си 07.03.13
Михаил Горбачев. Кадр интервью Би-Би-Си 07.03.13
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев допустил возможность появления в границах бывшего Советского Союза нового союзного государства. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно... Я считаю, что новый Союз может быть", - заявил политик. При этом он отметил, что считает невозможным восстановление СССР. "(Восстановление. - Ред.) Советского Союза - нет, а Союза - да", - сказал Горбачев.

По его словам, он не снимает "с себя долю ответственности" за распад СССР. "Я не снимаю с себя долю ответственности. Но моя совесть чиста. Я отстаивал Союз до конца. Реформировать, обновить Союз было возможно и необходимо", - добавил экс-президент СССР.

В конце мая Служба безопасности Украины запретила Горбачеву въезд в страну сроком на пять лет. До этого в интервью The Sunday Times он заявил, что присоединение Крыма и Севастополя к России в марте 2014 года было правильным решением. По его словам, он поступил бы точно так же, как президент России Владимир Путин, окажись он в аналогичной ситуации. "Я всегда за свободную волю людей, а большинство в Крыму хотело воссоединиться с Россией, - сказал Горбачев. - Единственная настоящая причина, по которой я не стал бы этого делать, это если бы я все еще был у власти, Советский Союз существовал и Крым был бы его частью".

Кроме того, Горбачев заявил, что США радовались распаду СССР. "Под столом американцы с ликованием потирали руки", - сказал он. "Я сожалею, что великая страна с огромными возможностями и ресурсами исчезла. По правде говоря, будь я еще у власти, она бы продолжала существовать, - сказал экс-президент СССР. - Большинство россиян думают, как я:​ они не хотят вернуть ее, но глубоко сожалеют, что она разрушилась".

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13.12.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

День обиды

Илья Мильштейн, 23.05.2016

Мысли, изложенные Горбачевым в интервью The Sunday Times, не поражают новизной. Речь идет совсем о других вещах. О судьбе человека, безнадежно пережившего свою эпоху. О драме политика, который до сих пор, четверть века спустя после изгнания из Кремля, продолжает настаивать на том, что был прав.

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