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новость Литовский суд решил допросить Горбачева о разгоне протестов в 1991 году

17.10.2016
Похороны погибших во время событий у вильнюсского телецентра.1991 г. Фото Д.Борко
Похороны погибших во время событий у вильнюсского телецентра.1991 г. Фото Д.Борко
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Вильнюсский окружной суд, рассматривающий дело о подавлении советскими войсками протестов 13 января 1991 года, намерен допросить в качестве свидетеля экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает Delfi.Lt.

На вызове Горбачева в суд настаивал потерпевший Робертас Повилайтис, отец которого Аполинарис Повилайтис погиб при подавлении протестов. Потерпевший требовал от прокуратуры начать в отношении экс-президента СССР отдельное расследование и присвоить бывшему советскому лидеру статус специального свидетеля.

Прокуроры, однако, возражали, что имеющаяся информация не позволяет заподозрить Горбачева в том, что ему известно о намерении использовать армию для подавления протестов и что он не принял мер для предотвращения силовых акций. Также правоохранители отмечали, что с 1992 года пытаются получить показания бывшего президента СССР по делу о преступлениях против демонстрантов, однако тот отказывается общаться с литовской прокуратурой.

В силу этого, заключали чиновники надзорного ведомства, присвоить статус специального свидетеля Горбачеву невозможно. Других же средств, которые бы обязывали иностранца прибыть в Литву для дачи показаний, не существует, отмечали прокуроры.

Так или иначе, теперь Горбачева решено допросить.

В мае 2011 года Генпрокуратура Литвы обратилась за содействием к российским властям, чтобы те самостоятельно провели допрос Горбачева по делу. Однако экс-президент допрошен так и не был.

Сейчас Вильнюсский окружной суд рассматривает часть дела о подавлении протестов. На скамье подсудимых находятся двое - бывшие советские офицеры Геннадий Иванов и Юрий Мель; еще свыше 60 лиц, живущих за границей, преимущественно в России, судят заочно. Всем обвиняемым инкриминированы военные преступления и преступления против человечности. В деле почти 500 пострадавших и около 1000 свидетелей. Объем дела - 709 томов, из которых один лишь обвинительный акт занимает 13 томов.

В ночь на 13 января 1991 года советские войска провели штурм Вильнюсской телебашни и здания телерадиокомитета Литвы. Погибли 14 демонстрантов. 31 июля того же года на таможенном посту Мядининкай на границе с Белоруссией были убиты семеро полицейских и таможенников, охранявших границу Литвы, еще не признанной Советским Союзом.

В августе 1999 года были осуждены пятеро обвиняемых в разгоне демонстрантов в Вильнюсе. Всем им вменили создание антигосударственных организаций, а троим обвиняемым - также призывы к насильственному нарушению суверенитета Литвы. Осужденные обжаловали приговор в ЕСПЧ, однако суд их жалобы отклонил.

В конце января нынешнего года стало известно, что Генпрокуратура Литвы заочно предъявила обвинение 91-летнему экс-министру обороны СССР Дмитрию Язову. Как утверждается в обвинительном акте, в конце 1990 года Язов вместе с ныне покойными главой МВД Борисом Пуго, председателем КГБ Владимиром Крючковым, а также секретарем и членом политбюро ЦК КПСС Олегом Шениным создал группу из 160 военных и политиков для возвращения Литвы в состав СССР. В январе 1991-го, утверждает прокуратура, эта группа и устроила силовую акцию.

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17.10.2016
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В ночь с 12 на 13 января 1991 года советские войска заняли вильнюсский телецентр. Литва объявила о своей независимости. Вокруг парламента выросли баррикады. Несколько архивных фотографий тех дней.

Александр Подрабинек. Фото: GZT.Ru

Литовцы достали

Александр Подрабинек, 18.07.2011

Среди разыскиваемых по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе числится полковник КГБ в запасе Михаил Головатов. 14 июля он был задержан австрийской полицией в Вене по европейскому ордеру на арест. Уже через несколько часов австрийский суд постановил, что претензий к чекисту не имеет, и решил его в Литву не выдавать.


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