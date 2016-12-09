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новость Доброй ночи и невыдачи

Госсовет Франции отменил экстрадицию в Россию экс-главы БТА-банка Аблязова
09.12.2016
Мухтар Аблязов. Фото: kagro.kz
Мухтар Аблязов. Фото: kagro.kz
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Государственный совет Франции, высшая административная инстанция страны, отменил экстрадицию бывшего казахстанского банкира Мухтара Аблязова, выдачи которого добивается Россия. Об этом сообщает сообщает Би-Би-Си.

Выступая на слушаниях в Госсовете, докладчица по делу Аблязова рекомендовала отменить решение об экстрадиции. По ее словам, есть серьезные основания полагать, что Россия добивается выдачи банкира в политических целях.

До этого Франция лишь однажды отказалась выдавать иностранного гражданина по подобным основаниям - когда с запросом об экстрадиции испанского оппозиционера обратился режим Франко.

В среду с призывом отказаться от экстрадиции Аблязова к властями Франции обратился специальный докладчик ООН по вопросам применения пыток Нильс Мельцер. По его мнению, пыткам банкир может подвергнуться как в России, так и в Казахстане, куда он впоследствии может быть выдан.

В России Аблязов обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным следствия, в течение 2006-2008 годов бывший руководитель АО "БТА Банк" (Республика Казахстан) и ООО "БТА Банк" (Москва) через подконтрольные ему ООО "Евразия" и "Евразия Логистик" организовал получение другими компаниями в АО "БТА Банк" кредитов на сумму более 776,4 миллиона рублей, около 19 миллионов евро и более 1,4 миллиарда долларов без намерения их возвращать.

Кроме России экстрадиции банкира добиваются Украина и Казахстан, гражданство которого имеет Аблязов. Однако у этой страны нет соглашения с Францией о выдаче преступников. Кроме того, деятельность Аблязова и его сообщников расследуют правоохранительные органы Кипра, Венгрии и Латвии.

Сам Аблязов и его сторонники заявляют, что его преследование ведется по политическим мотивам. 14 января 2014 года ряд общественных деятелей передали в консульство Франции в Алма-Ате письма на имя президента Франции, а также министров юстиции и иностранных дел этой страны, в которых содержится призыв не экстрадировать Аблязова.

В октябре 2010 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Аблязова. По заявлению его защитника Георгия Поспелова, Аблязов тогда находился в Лондоне и был готов сотрудничать со следствием, однако не имел возможности прибыть в Россию - британский суд запретил ему выезжать за пределы страны. "Суд запретил Аблязову покидать территорию страны, удовлетворим тем самым заявление казахстанской стороны", - заявил адвокат.

В 2011 году Аблязов получил в Великобритании политическое убежище. Однако через год он покинул эту страну, скрываясь от правосудия.

Аблязов был задержан во Франции на Лазурном берегу 31 июля 2013 года. 9 января 2014-го Апелляционный суд города Экс-ан-Прованса постановил экстрадировать Аблязова на Украину или в Россию. При этом приоритет отдается российской стороне. Однако позже Кассационный суд эти решения отменил. Тем не менее в октябре 2014 года Апелляционный суд Лиона вновь признал требования российской Генпрокуратуры законными.

5 марта 2015 года Кассационный суд Франции подтвердил решения о выдаче в Россию Аблязова и экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. При этом был выдвинут ряд условий. В частности, решение предполагает, что арестованных не могут осудить к срокам в колониях строгого или особого режимов. Также суд запретил привлекать бывших банкира и министров к исправработам, поскольку в самой Франции заключенные освобождены от каких бы то ни было принудительных работ.

В отношении Аблязова был выдвинут еще ряд условий. Россия не имеет права экстрадировать его в какую-либо третью страну, в том числе и в Казахстан, где бывшему банкиру грозит политическое преследование. После же отбытия срока Аблязову предоставляется право беспрепятственно покинуть Россию.

17 сентября 2015 года премьер-министр Франции Мануэль Вальс подписал указ об экстрадиции Аблязова. Адвокат экс-банкира Петер Салас заявил тогда, что его подзащитный намерен обжаловать это решение в Госсовете. Защита не верит, что суд над Аблязовым в России будет справедливым. Салас напомнил, что ордер на арест выдал судья, включенный в список Магнитского.

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09.12.2016

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