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Латвийские пограничники в аэропорту Риги отказались допустить в страну протодьякона РПЦ Андрея Кураева. Об этом в субботу сообщило Delfi.Lt со ссылкой на самого клирика. Пограничники сослались на соответствующее решение Полиции безопасности страны.

Как написал Кураев в своем блоге, пограничники пояснили ему, что в черный список дьякон попал уже давно, а в 2015 году запрет ему на въезд в Латвию был продлен.

Причин запрета россиянину не уточнили.

По предположению Кураева, решение Полиции безопасности является "мелкой местью" за какое-либо из его публичных выступлений. Он, в частности, напомнил, что в апреле 2014 года прокомментировал заявление тогдашнего президента Латвии Андриса Берзиньша, который попросил патриарха Московского Кирилла воздержаться от посещения страны. В комментарии "Национальной службе новостей" дьякон заметил: "Считаю, что президент Латвии - просто не очень зрелый политик".

Другой возможной причиной отказа во въезде Кураев назвал интервью латвийскому русскоязычному изданию "Вести сегодня" в конце 2011 года. В нем он назвал "наступление мусульманства" на балтийскую страну "ценой за членство в Евросоюзе". "Не хотели русских - получайте негров или арабов, которые вначале приходят как гастарбайтеры, а потом уверенно заявляют о своих правах", - заметил клирик.

Наконец, еще одной возможной причиной запрета Кураев назвал обращение деятелей науки и культуры Латвии, в котором они прямо потребовали от властей страны запретить дьякону въезд. Во время своего визита в Латвию, говорилось в обращении, Кураев "в недопустимых выражениях оценил различные явления в политической, общественной и культурной жизни нашей страны, начиная от вступления Латвии в Евросоюз и заканчивая высказываниями в адрес рериховских обществ, на которые походя навесил ярлык секты", а также "бросил чудовищные и бездоказательные обвинения в адрес художника Николая Рериха, картины которого являются жемчужинами коллекции Латвийского государственного художественного музея".

В этот раз Кураев прибыл в Ригу, чтобы принять участие в философской дискуссии "Поговорим о душе" в библиотеке им. Николая Задорнова.

Посольство России в Риге в связи с отказом дьякону во въезде заметило на своей ФБ-странице, что включение в черный список клириков - "за гранью понимания и, безусловно, не будет способствовать нормализации российско-латвийского диалога".

Кураев - популярный православный публицист. В отличие от верхушки РПЦ, он воздерживается от откровенно мракобесных высказываний. Кроме того, Кураев публично заявлял о гомосексуализме в монашеской среде, что в конечном счете стало причиной его увольнения из Московской духовной академии. В существенных чертах, однако, взгляды дьякона вполне совпадают с официальной позицией патриархии. Кураев - автор школьного учебника основ православной культуры.