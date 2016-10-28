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Вильнюсский окружной суд заочно признал троих бывших бойцов советского ОМОНа виновными в убийстве полицейских и таможенников на КПП "Мядининкай" на границе между Литвой и Белоруссией в 1991 году, сообщает Delfi. Судья Йоланта Чяпукене приговорила их к пожизненному заключению.

Граждане России Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов признаны виновными в убийстве гражданских лиц — сотрудников полиции и таможни, это преступление было квалифицировано как преступление против человечности. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и присудил подсудимым выплатить государству 653 850 евро ущерба. Также присуждены стотысячные иски в пользу близких убитых.

Суд проходил заочно. Россия отказалась экстрадировать своих граждан и содействовать Литве в расследовании этого преступления.

Согласно материалам дела, глава Рижского ОМОНа Млынник дал приказ напасть на КПП "Мядининкай", а Лактионов и Рыжов этот приказ выполнили в соответствии с советской политикой. В ночь 31 марта 1991 года при нападении омоновцев были убиты сотрудники литовской полиции Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, и таможенники Станисловас Орлавичюс, Антанас Мустейкис и Ричардас Рабавичюс.

Признать трех омоновцев подозреваемыми и передать дело в суд стало возможным, когда в декабре 2010 года были приняты поправки к Уголовно-процессуальному и Уголовному кодексам о применении уголовной ответственности за преступления против человечности и военные преступления. Эти поправки предусматривали возможность завершения досудебного расследования без участия подозреваемых в процессе. Дело было передано в суд в декабре 2013 года.

Это второе дело, связанное с этим преступлением и попавшее в суд. Весной 2011 года Вильнюсский окружной суд приговорил гражданина Латвии, бывшего омоновца Константина Михайлова (Никулина) к пожизненному заключению.

Михайлов был задержан в ноябре 2007 года в Риге. В январе 2008 года он был передан Литве, где ему предъявили обвинения. Ранее бывший омоновец Михайлов носил фамилию Никулин. Новую фамилию он получил в Латвии, где помог местным правоохранительным органам расследовать дело об убийстве и получил новый паспорт гражданина по программе защиты свидетелей.

Михайлов подал жалобу в Апелляционный суд Литвы. Суд ее отклонил и приговор вступил в силу.