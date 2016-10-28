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новость В Литве трое советских омоновцев заочно приговорены к пожизненным срокам

28.10.2016
Мемориал в Мядининкае. Фото: 15min.lt
Мемориал в Мядининкае. Фото: 15min.lt
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Вильнюсский окружной суд заочно признал троих бывших бойцов советского ОМОНа виновными в убийстве полицейских и таможенников на КПП "Мядининкай" на границе между Литвой и Белоруссией в 1991 году, сообщает Delfi. Судья Йоланта Чяпукене приговорила их к пожизненному заключению.

Граждане России Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов признаны виновными в убийстве гражданских лиц — сотрудников полиции и таможни, это преступление было квалифицировано как преступление против человечности. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и присудил подсудимым выплатить государству 653 850 евро ущерба. Также присуждены стотысячные иски в пользу близких убитых.

Суд проходил заочно. Россия отказалась экстрадировать своих граждан и содействовать Литве в расследовании этого преступления.

Согласно материалам дела, глава Рижского ОМОНа Млынник дал приказ напасть на КПП "Мядининкай", а Лактионов и Рыжов этот приказ выполнили в соответствии с советской политикой. В ночь 31 марта 1991 года при нападении омоновцев были убиты сотрудники литовской полиции Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, и таможенники Станисловас Орлавичюс, Антанас Мустейкис и Ричардас Рабавичюс.

Признать трех омоновцев подозреваемыми и передать дело в суд стало возможным, когда в декабре 2010 года были приняты поправки к Уголовно-процессуальному и Уголовному кодексам о применении уголовной ответственности за преступления против человечности и военные преступления. Эти поправки предусматривали возможность завершения досудебного расследования без участия подозреваемых в процессе. Дело было передано в суд в декабре 2013 года.

Это второе дело, связанное с этим преступлением и попавшее в суд. Весной 2011 года Вильнюсский окружной суд приговорил гражданина Латвии, бывшего омоновца Константина Михайлова (Никулина) к пожизненному заключению.

Михайлов был задержан в ноябре 2007 года в Риге. В январе 2008 года он был передан Литве, где ему предъявили обвинения. Ранее бывший омоновец Михайлов носил фамилию Никулин. Новую фамилию он получил в Латвии, где помог местным правоохранительным органам расследовать дело об убийстве и получил новый паспорт гражданина по программе защиты свидетелей.

Михайлов подал жалобу в Апелляционный суд Литвы. Суд ее отклонил и приговор вступил в силу.

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28.10.2016
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Александр Подрабинек. Фото: GZT.Ru

Литовцы достали

Александр Подрабинек, 18.07.2011

Среди разыскиваемых по делу о январских событиях 1991 года в Вильнюсе числится полковник КГБ в запасе Михаил Головатов. 14 июля он был задержан австрийской полицией в Вене по европейскому ордеру на арест. Уже через несколько часов австрийский суд постановил, что претензий к чекисту не имеет, и решил его в Литву не выдавать.


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