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новость В Германии прошли обыски и задержания чеченцев по делу о финансировании ИГ

25.10.2016
Полицейские во время обыска у чеченца в Зуле, Тюрингия. Фото: mdr.de
Полицейские во время обыска у чеченца в Зуле, Тюрингия. Фото: mdr.de
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В пяти землях Германии прошли обыски и задержания чеченцев - граждан России по делу о финансировании "Исламского государства". Об этом сообщает Deutsche Welle.

По делу, возбужденному в прошлом году, подозревается некий 28-летний чеченец с российским гражданством. Ему вменяют подготовку некоего "тяжкого антигосударственного преступления", а также планы выехать в Сирию и присоединиться к ИГ.

Полицейская операция прошла в Тюрингии, Саксонии, Баварии, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. Правоохранители обыскали 12 квартир, а также общежития для беженцев. Подозреваемыми считаются 10 мужчин и 3 женщин в возрасте от 21 до 31 года. Все они прибыли из Чечни и подали ходатайства о предоставлении убежища в Германии.

Как утверждается, в тюрингском городе Зуль задержан один человек. Из его квартиры в многоэтажном доме вынесли некий белый порошок, который, по данным СМИ, наркотиком не является.

Сообщается также, что непосредственной угрозы полицейские пока не обнаружили.

Комментарии 15 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
25.10.2016

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