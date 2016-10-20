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В норвежском городе Тёнсберг, административном центре фюльке Вестфолл, задержан 29-летний гражданин России Ян Петровский, участвовавший в войне на Восточной Украине на стороне боевиков. Об этом в среду сообщило NRK.

Вооруженные полицейские задержали россиянина в его доме во вторник вечером. Сопротивления он не оказывал.

Хотя уголовного дела за участие в войне против Петровского не завели, причиной задержания в конечном счете стали именно его визиты на Украину, куда он начиная с 2014 года периодически ездил воевать. Власти сочли, что поездки россиянина представляют угрозу национальной безопасности, и лишили его вида на жительство, который он имел с 2004 года. После этого Петровский и был задержан как лицо, незаконно пребывающее в стране.

В течение трех дней после задержания россиянина, то есть до вечера пятницы, полиция должна определиться, арестовывать ли его либо выслать на родину. По какому делу может быть арестован Петровский, из статьи не понятно.

В Норвегии россиянин вращался в ультраправых кругах. Известно, в частности, что в феврале нынешнего года он патрулировал улицы своего города вместе с группировкой "Солдаты Одина". В 2010-2011 годах Петровский выступал в поддержку нациста Вячеслава Дацика (Рыжего Тарзана), арестованного в Норвегии, куда он бежал от преследования по делу об ограблении салонов мобильной связи.

Контакты Петровского с ультраправыми стали для норвежских властей еще одним аргументом в пользу того, чтобы лишить россиянина вида на жительство.

По информации центра "Миротворец", Петровский был членом диверсионной группы "Русич", действовавшей в ЛНР в составе отряда быстрого реагирования "Бэтмен". Известен по прозвищам Великий Славян и Славянин. Приятельствует с боевиком-садистом из Петербурга Александром Мильчаковым; еще до отъезда на Украину Мильчаков распространил видео, на котором убивает щенка.

Как отмечал на своей ФБ-странице сотрудник "Миротворца" Роман Зайцев, СБУ через украинский МИД давно добивается от Норвегии выдачи Петровского.