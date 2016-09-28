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41-летний Бенджамин Стимсон, житель города Олдем на севере Англии, арестован британскими властями после возвращения с Восточной Украины, где он воевал на стороне боевиков. Об этом сообщает The Guardian.

Дело было открыто после интервью Стимсона, которое он дал Би-Би-Си в октябре 2015 года, когда находился на Восточной Украине. Арестованному предъявлены два обвинения. Первое - приготовление к терактам, второе - умысел на совершение терактов, а также на пособничество в их совершении.

По информации издания, это первое в Британии дело о терроризме, возбужденное за участие в войне на Украине.

В среду в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне состоялось заседание по делу Стимсона. Следующие слушания пройдут в Олд-Бэйли (Центральном уголовном суде Англии и Уэльса) 7 октября.

Каких бы то ни было деталей дела газета не приводит. Не сообщается также, когда именно Стимсон был арестован.

Первое в Европе задержание боевиков, воевавших на стороне ДНР и ЛНР, было произведено в феврале 2015 года в Испании. В разных регионах страны полиция захватила восьмерых подданных 20-30 лет, принадлежащих к левым течениям различного толка. Задержанным вменили убийства, незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также действия, направленные против интересов Испании.